Zizur Mayor felicita a su vecina centenaria Carmen Rodrigo Navascués

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, visita en su domicilio a la vecina Carmen Rodrigo Navascués con motivo de la celebración de su centenario. - AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, acompañado por la concejala Irantzu Zabalza, ha visitado este jueves en su domicilio a la vecina Carmen Rodrigo Navascués con motivo de la celebración de su centenario.

Durante el encuentro, el alcalde ha hecho entrega a la homenajeada de un ramo de flores, el libro sobre la historia de Zizur Mayor y el tradicional pañuelico rojo con el escudo de la localidad bordado, en un acto celebrado junto a varios miembros de su familia, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Carmen Rodrigo Navascués nació en Valtierra el 16 de julio de 1926. Compartió su vida con Gregorio García Aragón, fallecido hace 34 años y con quien tuvo tres hijos. Desde hace unos años reside en Zizur Mayor junto a su hija Reyes y su yerno Lorenzo. Su familia se completa con seis nietos y nueve biznietos, que han querido acompañarla en una fecha tan señalada.

Con esta visita, el Ayuntamiento de Zizur Mayor mantiene una tradición con la que reconoce a los vecinos que alcanzan los cien años de vida, como muestra de agradecimiento por toda una trayectoria vital y por su contribución a la sociedad.

El alcalde, Jon Gondán, ha destacado que "cumplir cien años es un acontecimiento extraordinario y una oportunidad para agradecer a personas como Carmen todo lo que representan". "Su historia forma parte también de la memoria colectiva de nuestro municipio, y para nosotros es un honor poder compartir con ella y su familia un día tan especial", ha señalado.

Por su parte, la concejala Irantzu Zabalza ha subrayado que "estos encuentros son de los momentos más bonitos de nuestro trabajo porque nos permiten conocer de cerca historias de vida llenas de esfuerzo, cariño y valores". "Carmen está rodeada de una gran familia y ese es, sin duda, el mejor homenaje que puede recibir en un día tan señalado", ha afirmado.