Zizur Mayor presenta públicamente la aprobación inicial de su nuevo Plan Urbanístico Municipal

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zizur Mayor celebró el martes en la Casa de Cultura la exposición pública de la aprobación inicial del Plan Urbanístico Municipal (PUM). La sesión, a la que asistieron alrededor de 100 personas, se prolongó durante más de dos horas y sirvió para explicar a la ciudadanía las principales propuestas que definirán el futuro desarrollo urbanístico del municipio.

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, dio la bienvenida a las personas asistentes y contextualizó el proceso de elaboración del nuevo planeamiento, cuyos trabajos comenzaron en 2021. Tras la aprobación de la Estrategia y Modelo de Ordenación Territorial (EMOT) y, posteriormente, la aprobación inicial del PUM, el encuentro celebrado este martes tuvo como objetivo dar a conocer el documento a los vecinos y vecinas durante su periodo de exposición pública, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La presentación técnica corrió a cargo del equipo redactor, LParq Arquitectura y Urbanismo, que detalló los objetivos generales del nuevo Plan Urbanístico Municipal y las principales actuaciones contempladas.

Uno de los objetivos fundamentales del PUM es actualizar el planeamiento vigente, que data de 2004, y adaptarlo tanto a la legislación urbanística actual como a los nuevos modelos e instrumentos de desarrollo urbano.

Entre las principales líneas planteadas se encuentra también el incremento del parque residencial y de la oferta de vivienda asequible. El planeamiento contempla más de 2.000 nuevas viviendas, de las que aproximadamente el 50% serían de protección pública, con el propósito de favorecer, entre otros objetivos, la emancipación de la población joven y contribuir a su permanencia en Zizur Mayor.

Durante la exposición se señaló asimismo la disponibilidad limitada de suelo residencial como uno de los condicionantes que debe abordar el nuevo planeamiento. Otro de los grandes objetivos del PUM es superar la fragmentación urbana y mejorar la conectividad del municipio. En este ámbito, el documento plantea abordar la división generada por la autovía A-12 mediante soluciones que permitan reforzar la conexión entre las distintas áreas urbanas.

Entre las propuestas presentadas figura la creación de un gran parque verde que contribuya a conectar las urbanizaciones de Zizur y Ardoi, avanzando hacia una estructura urbana más cohesionada, según ha explicado el Ayuntamiento.

El nuevo planeamiento apuesta igualmente por disponer de un mayor tejido dotacional y verde, mediante la ampliación de las infraestructuras destinadas a equipamientos y espacios públicos y su articulación a través de grandes ejes y anillos verdes. Estas actuaciones persiguen mejorar la calidad del espacio urbano y favorecer entornos que contribuyan al bienestar y la salud de la ciudadanía.

La sesión permitió explicar directamente estas propuestas y resolver cuestiones planteadas por las personas asistentes durante un encuentro de más de dos horas. Con la aprobación inicial y su exposición pública, el Ayuntamiento continúa así la tramitación de un documento destinado a ordenar el desarrollo de Zizur Mayor para los próximos años, actualizando el marco urbanístico municipal y abordando cuestiones como la vivienda, la cohesión entre los diferentes ámbitos urbanos, las dotaciones públicas y la infraestructura verde.

El Ayuntamiento ha habilitado un servicio de atención personalizada los días 1 de octubre (de 9 a 13 horas), 8 de octubre (de 11 a 13 y de 16.15 a 18) y 15 de octubre (de 9 a 13). Aquellas personas que estén interesadas deberán solicitar cita previa en el teléfono 948181900 (extensión 1 ó 2).