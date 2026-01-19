La Zona de Bajas Emisiones de Pamplona reduce el tráfico por el Casco Viejo un 7,5% en sus primeros días de implantación

Cartel de la Zona de Bajas Emisiones - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los accesos de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Antiguo de Pamplona se han reducido en un 7,55% entre el 1 y el 13 de enero, respecto al mismo periodo del año anterior.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota, en los trece primeros días del año accedieron a la ZBE un total de 38.168 vehículos, frente a los 41.051 que el año pasado entraron en la entonces Zona de Acceso Controlado del Casco Antiguo, es decir, 2.883 vehículos menos.

Los accesos están ahora sujetos a la clasificación ambiental del vehículo, pudiendo circular por la ZBE los que tengan etiquetas 0, Eco, B y C.

Los datos de esos primeros días reflejan un incremento de los accesos de vehículos con etiqueta 0 y Eco en un 26,96% y en un 8,75%, respectivamente, en comparación a esos días de 2025.

La ZBE entró en vigor el pasado 29 de diciembre, tras la publicación de la correspondiente ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra.

El Ayuntamiento de Pamplona inició entonces un periodo de dos semanas en el que se ha priorizado la información para dar a conocer las características de esa nueva Zona de Bajas Emisiones.

El Ayuntamiento ha buzoneado en Pamplona y en municipios de la Comarca un folleto informativo con el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones y su funcionamiento.

El incumplimiento de esa normativa de accesos se considera infracción grave y se sanciona con una multa económica de 200 euros, 100 en caso de pronto pago.

La exigencia del distintivo ambiental en el acceso a la ZBE tiene excepciones. No están sujetos a restricciones medioambientales los residentes del sector 1 (Casco Antiguo) y del paseo de Sarasate (sector 2); personas dependientes (con autorización para dos vehículos); personas con movilidad reducida; titulares en propiedad o en alquiler de plazas de garaje y reservas de aparcamiento; titulares de establecimientos comerciales y hoteleros; carga y descarga; obras, mudanzas, reparaciones; vehículos de emergencia y transporte público.

Asimismo, se puede acceder sin distintivo a los apeaderos calles Mercado y Juan de Labrit y realizar accesos puntuales autorizados por establecimientos comerciales.

Sí están sujetos a restricción medioambiental los vehículos de carga y descarga o de paquetería hasta 3,5 m3 de volumen de carga; accesos de clientes de hoteles sin parking; reparto de comida a domicilio; vehículos de eventos; o accesos puntuales de 30 minutos al Casco Antiguo.

La información sobre la Zona de Bajas Emisiones y los vehículos que pueden o no acceder se puede consultar en la web www.accesocascoantiguo.com, en el teléfono 010 - 948 420 100, en www.pamplona.es o en el servicios de atención de Seguridad Ciudadana.

Se ha reforzado la comunicación de la implantación de la ZBE con cartelería en mupis estáticos y digitales, con espacios en www.pamplona.es y con publicaciones en redes sociales.