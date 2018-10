Crónica Afganistán.- IU-ICV promoverá pleno extraordinario sobre Afganistán en respuesta al trato excluyente de Zapatero

Actualizado 28/02/2007 19:57:46 CET

- El presidente reprocha al PP que fue Trillo quien envió las tropas a Afganistán en una "misión de paz"

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

El Congreso de los Diputados fue hoy el escenario de una pelea de amantes a la vieja usanza. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, mostró su descontento por el desaire que, a su juicio, supone que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no respondiese a una de las preguntas de la coalición IU-ICV sobre Afganistán. Llamazares no sólo anunció que promoverá la comparecencia en Pleno del jefe del Ejecutivo para tratar ese asunto, sino que decidió retirar la pregunta que finalmente iba a responder el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y anunció una oposición férrea al Ejecutivo como respuesta a este punto de inflexión a su relación con el PSOE. Zapatero sí respondió a una pregunta sobre Afganistán, pero formulada por el PP, al que reprochó que fue el ex ministro de Defensa Federico Trillo el que calificó la misión en el país asiático "de paz".

Llamazares señaló que, dada la "importancia y la gravedad de la situación en Afganistán", su grupo había considerado necesario interrogar al presidente del Gobierno sobre este asunto y plantearla "la necesidad de un calendario de repliegue". "El presidente no ha considerado responder la pregunta, él sabrá por qué dentro de la relación preferente con nuestro grupo, no sé si más bien deferente", criticó el dirigente socialista, que anunció concluyó: "retiramos la pregunta y pediremos la comparecencia en Pleno del presidente, aunque estaremos muy gustosos de escuchar al ministro de Defensa en comisión".

De hecho, el líder ecosocialista abandonó en signo de protesta el Hemiciclo cuando Rajoy interrogó a Zapatero sobre este asunto. En los pasillos del Congreso, Llamazares aseguró que, aunque "no soy augur" antes "de dos meses hay pleno extraordinario en esta Cámara sobre Afganistán, y cuanto más tarde en hacerlo el Gobierno peor para él porque demostrará que no solamente tiene la situación fuera de control en Afganistán, sino que demostrará que también lo tiene aquí en España". Además, anunció una oposición férrea al Ejecutivo como respuesta al desaire de Zapatero a Llamazares, que supone un punto de inflexión en la relación entre estos dos socios parlamentarios.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero sí que aceptó responder a la pregunta sobre Afganistán que formuló el presidente del PP, Mariano Rajoy, que adoptó un tono cuidadosamente moderado para tratar el tema, muy distinto al de otras preguntas en la Cámara. El líder popular se interesó por la valoración del presidente del Gobierno sobre el país asiático después de que "en menos de dos años 19 miembros de las Fuerzas Armadas" hayan perdido la vida, que se hayan producido "numerosos ataques contra tropas españolas" o de que los servicios de información y la OTAN "alerten de nuevos ataques". "¿Cree que hay más riesgo, estamos en situación de guerra, que va hacer para garantizar seguridad de nuestros soldados?", preguntó.

Zapatero aprovechó "para reiterar el apoyo y la solidaridad del Gobierno a todos los integrantes de las FAS especialmente a los que desarrollan misión exterior en defensa de valores como la paz, la seguridad y la democracia". Además no dejó pasar la ocasión para reprochar a Rajoy que, de esas 19 muertes, "17 fueron en un grave accidente, igual que los 62 que fallecieron en el grave accidente del Yak-42", por lo que las "bajas como consecuencia de ataques terroristas" son en realidad dos, puntualizó.

LA SEGURIDAD DE LAS TROPAS

Además, el presidente recordó que, con el fin de que las tropas españolas en Afganistán gocen de "la máxima seguridad" y dispongan de "los medios más eficaces y más modernos" que poseen los Ejércitos. En ese sentido, recordó que en abril de 2006, por solicitud del Mando de Operaciones del JEMAD, se dotó al contingente español en Afganistán de "nuevos medios de protección" para el Equipo de Reconstrucción Provincial de Badghis, se destinó un equipo de desactivación de explosivos y más personal médico y se dotó de más blindaje a los vehículos terrestres y los helicópteros, además de más medios de visión nocturna y del despliegue un avión C-295 en la Base de Herat.

"Eso es lo que hacen, pero le pregunto qué van a hacer" espetó Rajoy, reprochándole que no aclare si ahora es necesario aumentar el contingente por motivos de seguridad. En ese sentido, recordó que el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, se ha referido a Afganistán como "un centro de batalla" y que el jefe militar de la Alianza ha dicho que en el país asiático se desarrollan "operaciones combate", al tiempo que destacó que el propio Alonso ha reconocido un aumento "objetivo" del riesgo. Por ello, reclamó a Zapatero que cumpla su "obligación" de garantizar al seguridad de las tropas y que aclare "por qué todo el mundo dice una cosa", en referencia a la petición de más soldados, mientras él sostiene lo contrario.

Rajoy trasladó a Zapatero que ya no puede actuar como cuando lideraba la oposición y destacó que "su responsabilidad" es aclarar la realidad de la situación en Afganistán y, en su caso, desmentir a los responsables políticos y militares que piden más tropas para la ISAF. "La recuerdo que la primera vez que se enviaron tropas era ministro de Defensa Federico Trillo y dijo que era una misión de paz", respondió el presidente del Gobierno, que subrayó que "por supuesto que los soldados van a tener la máxima seguridad posible que el Estado mayor y mando de operaciones para que esa misión de paz y seguridad la cumplan tan dignamente como saben los soldados españoles".