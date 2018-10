Crónica Alcorcón.- Despliegue policial en Alcorcón para evitar nuevos incidentes entre jóvenes violentos

Actualizado 26/01/2007 20:03:50 CET

- La delegación del Gobierno suspendió ayer un acto estudiantil, mientras PP y PSOE discuten quién es el responsable de la situación

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

"Este fin de semana está absolutamente reforzada la seguridad". La frase, en boca de la Delegada del Gobierno de Madrid, Soledad Mestre, pretende reflejar la preocupación política y social por los incidentes que se puedan producir este fin de semana en la localidad madrileña de Alcorcón, tras la experiencia del pasado en el que grupos de jóvenes españoles y latinaomericanos organizaron una multitudinaria trifulca callejera.

Mestre aseguró que la presencia policial tanto local como nacional tendrá una intención "disuasoria" ante la convocatoria para nuevos enfrentamientos organizada para este fin de semana vía móvil e internet. Con esa misma intención, la de prevenir, se prohibió hoy una concentración que había sido convocada por el Sindicato de Estudiantes. Esta organización incluso recurrió la decisión política ante el Tribunal Superior de Justicia mediante un recurso que finalmente fue desestimado. Y mientras, las luchas callejeras también llegan al ruedo político. PP y PSOE se lanzan mutuamente acusaciones de responsabilidad por lo ocurrido.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, acusó al gobierno regional de actuar con "irresponsabilidad" y de "alertar sobre la existencia falsa de bandas mafiosas". Esto se añadiría a la supuesta "falta de respuesta institucional y de una política efectiva". Además, según Simancas, desde las filas 'populares' se está "incitando a una respuesta incívica de los sectores más radicales de la extrema derecha madrileña".

Por su parte, el PP devuelve la acusación y considera al PSOE responsable de la "situación de inseguridad grave", algo que achaca a la "locura" a la que últimamente "se ve sometido el PSOE". Las declaraciones fueron hechas por el portavoz del Grupo Popular, Antonio Beteta, quien reiteró la petición de dimisión para Simancas, Mestre y el alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana.

¿HAY BANDAS ORGANIZADAS?

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, mantiene la convicción de que el PSOE no ve una realidad detectada por su partido. "No se puede negar la evidencia, hay bandas en Alcorcón, se sabe desde hace años y no se ha hecho nada para garantizar la seguridad ciudadana", lamenta. El grupo de su partido en el Congreso, registró en el hemiciclo dos peticiones de comparecencia del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique, entre otras cosas, cuáles son los planes del Ejecutivo contra las bandas juveniles. Rubalcaba ya había mostrado esta semana su intención de comparecer ante la comisión correspondiente en el Congreso.

Desde las filas socialistas, se sigue asegurando que en Alcorcón no hay bandas organizadas. "En la región no existen brotes racistas y xenófobos ni mafias generalizadas que extorsionan a los ancianitos pidiéndoles diez euros por sentarse en los bancos públicos", comentó Rafael Simancas. La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, califica de "tranquilo" el municipio de Alcorcón y asegura que en esta localidad "ha bajado la delincuencia en 2006". Con el ánimo de mantener esta tranquilidad, se reforzarán las líneas de metro y cercanías para evitar el desplazamiento de grupos de ultraderecha a Alcorcón.