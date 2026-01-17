Antonio Casado.- Cita en la Moncloa

MADRID 17 Ene. (OTR/PRESS) -

El pasado fin de semana Feijóo se dejó aclamar por los suyos jugando en casa (A Coruña) y este domingo piensa hacer lo mismo en Zaragoza, junto a los presidentes autonómicos del PP, por cuenta del último tiro en el pie del Gobierno (propuesta de nuevo modelo de financiación).

Pista para el artista: corrupción en el PSOE, Gobierno tambaleante, chantaje nacionalista, capote fiscal a los caseros, etc., en vísperas de su encuentro con el presidente del Gobierno que, finalmente, no se ceñirá exclusivamente a la forma de solidarizarse con la Ucrania asediada por la fuerza militar del oso ruso.

Diez meses después de haberse cruzado en la distancia corta de un tresillo, el líder del PP tiene la ocasión de reivindicarse frente a los errores y la pérdida de credibilidad de Sánchez. Al menos a escala nacional, pues en lo internacional están igual de descolocados. Sobre todo, respecto a la Venezuela de los Rodríguez (Delcy, Jorge y Zapatero). En ese culebrón, el cabestro de la Casa Blanca desorienta tanto a Feijóo, por la sumisión de Corina Machado, como a Sánchez, por la sumisión de Delcy.

La cita es el lunes que viene a las seis de la tarde en el Palacio de la Moncloa. Llega en un momento álgido del enfrentamiento entre el titular y el aspirante al poder. Sánchez buscaba la foto de una inexistente remada conjunta sobre el eventual envío de tropas españolas a Ucrania en un hipotético escenario de paz. Pero el líder del PP, que no quería encontrarse con el presidente solo para decir amén en ronda abierta al resto de grupos (excepto Vox y Junts), ha conseguido abrir la agenda a temas apremiantes de la política nacional.

Eso quiere decir que la cita del lunes puede convertirse en un miniaturizado debate sobre el estado de la nación, a falta del otro.

En principio, sale con ventaja el aspirante, en un clima político y mediático de cuenta atrás del sanchismo y en medio de una secuencia electoral claramente adversa para el PSOE (Extremadura, Aragon, Castilla y León, y Andalucia) y unas demoledoras prospecciones demoscópicas (excepción hecha del CIS, que anuncia una barrida del PSOE por casi 9 puntos de diferencia sobre el PP) para la causa de un Gobierno "progresista" cada vez más agrietado por dentro y más chantajeado desde fuera.

Dicho sea, porque también es cada vez más alto el coste por la asistencia parlamentaria que presta el sindicato de socorristas de Sánchez. Sin embargo, las fuentes oficiales del Palacio de la Moncloa ("Tenemos mucho más margen del que parece y lo vamos a explotar") siguen trasladando a sus terminales mediáticas su archi-difundida voluntad de agotar la legislatura, que va conectada al hecho de que las especies protegidos del nacionalismo vasco y catalán no tienen ninguna prisa en desahuciar al todavía presidente del Gobierno.