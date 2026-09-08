Antonio Casado.- Turno de idiotas

MADRID, 8 Sep. (OTR/PRESS) -

A riesgo de ser alcanzado por la doctrina del filósofo Javier Sádaba, difusora del "buenismo" como "religión de los idiotas", sostengo que ha hecho bien el Gobierno central imponiendo sus competencias en materia de puertos para instalar en el de Ceuta (16.000 metros cuadrados, en dos parcelas) un improvisado poblado de carpas donde realojar a más de mil "ilegales" que deambulan en estado de necesidad por las calles de esta ciudad española.

El montaje de las carpas ya está muy avanzado, pero tiene en contra a las autoridades autonómicas, al principal partido de la oposición a escala nacional (PP) y a una mayoría de los ceutíes. Entienden unos y otros que la única solución es expulsar a los extranjeros que entraron ilegalmente en España los días 30 y 31 de julio pasados.

Ningún emplazamiento ha sido aceptable para el presidente de la ciudad autónoma, que recoge -eso es verdad- el sentir mayoritario de los ceutíes. Reclaman mano dura -sin entrar en detalles- como expresión de un deseo irrefrenable: que todos los ilegales sean devueltos a Marruecos.

Vale. De acuerdo. Es lo que toca después de una invasión. Expulsar a los invasores. Pura lógica. El problema es el "cómo", una vez que la invasión se perpetró, al margen de encontrar a los culpables políticos y judiciales de haberlo permitido.

Hubo desidia, pereza, imprevisión y, a posteriori, reacciones lentas y, ay, condicionadas por las vacaciones de agosto de la clase política, empezando por el presidente del Gobierno.

Vale, todo eso es verdad. Pero el caso es que en estos momentos hay unos 6000 o 7000 extranjeros malviviendo en espacios robados a los ceutíes, de los que unos 2000 son menores.

Atención, pregunta:

¿Los echa el Ejército por las bravas o se aplican los marcos legales y humanitarios que lo prohíben, que solo contemplan la vía rápida en las 72 horas siguientes a la entrada, que impiden la devolución automática de los menores, que reconocen el derecho de asilo a los ilegales...?

En mi buenista turno de idiotas me permito recordar que los invasores de Ceuta también son seres humanos. Como tales deben ser tratados quienes se quedaron después del cruce masivo, y muy posiblemente consentido si no alentado por Marruecos.

El Gobierno de Sánchez ha de responder política y judicialmente de la caótica situación reinante en Ceuta. Pero no es culpable de prestar ayuda a los extranjeros que entraron ilegalmente y, por razones tanto humanitarias como legales, no pueden salir de España "manu militari" sin atenerse al garantismo prescrito en la legislación vigente.