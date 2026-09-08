Luis Del Val.- Yo pago las deudas secesionistas...

MADRID, 8 Sep. (OTR/PRESS) -

... Y usted, y un pastor de Teruel, y un albañil de Soria, y un agricultor de Murcia y un ganadero de Lugo. El pasado viernes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para darle forma legal a un vergonzoso expolio colectivo, que consiste en que el despilfarro y la corrupción (casi amnistiada), llevada a cabo, en los últimos años, por los que se quieren separar de España, la paguemos a escote los españoles que queremos seguir siendo españoles.

Se han manejado tantas cifras sobre la deuda autonómica de Cataluña que diez mil millones de euros más o diez mil millones de euros menos, apenas afectan al último dato. Creo recordar que la cifra que manejaban los medios era de casi 80.000 millones de euros. Como estamos empadronados casi 50 millones de ciudadanos en España, tampoco es tanto: salimos a 1.600 euros por habitante. En casa de mi hijo, que son cuatro, dos de ellos menores, les sale a 6.400 euros. Total, dos o tres meses de nómina.

La mayoría de las naciones, incluida España, han tenido que abordar una reconquista liberadora, una guerra de la Independencia, o ambas circunstancias en siglos diferentes.

Lo que me parece ingenioso es que Cataluña -que siempre fue una parte del Reino de Aragón- se quiera liberar, en el siglo XXI, de una guerra de la Independencia, que no le cuesta ni un euro, porque los demás pagamos a escota, y, encima, su "guerra", la hagan en paz, cobrando una nómina y, llegado el caso, con corrupciones en contratos públicos que aumentan la nómina.

Ser separatista, en Cataluña, es un chollo: te dan un puesto de trabajo, te ofrecen la oportunidad de ser un nacionalista de provecho -como esa familia ejemplar, los Pujol, que se llevaban el dinero a Andorra- y, encima, eres un héroe independentista.

Todo esto, según la doctrina del socialismo de Pedro I, El Mentiroso, no es para que le apoyen con sus votos los separatistas, sino para fortalecer la "normalidad" catalana. O sea, la normalidad de que se pasen la sentencia del Supremo, sobre el 25% de las clases en castellano, por las ingles nacionalistas; la normalidad de que los funcionarios sean nombrados por sus méritos... nacionalistas, por supuesto; la normalidad de que se pueda acosar a un menor de edad, si su padre no es nacionalista; la normalidad de que se acose a un comerciante, si osa poner en sus escaparates rotulaciones en castellano.

Y, la normalidad de que sus nóminas y despilfarros los paguemos a escotes los aborrecidos y autoritarios españoles.