Fernando Jáuregui.- Todas las plumas que el PSOE se ha dejado en la gatera

MADRID 8 Sep. (OTR/PRESS) -

Me dicen que Sánchez planea 'retoques', aunque de menor calado, en su Gabinete y en la cúpula del PSOE, admitiendo en privado lo que jamás hace en público: que se han cometido errores en abundancia. Lo cierto es que el partido que sustenta al Gobierno, para colmo enfrentado ahora a la prosecución de las causas judiciales por corrupción que le afectan, se ha dejado tantas plumas en la gatera por el 'caso Ceuta' que, digan lo que digan las encuestas, se encuentra ahora en una situación de debilidad muy peligrosa para su porvenir electoral.

El PSOE ha perdido el control efectivo sobre las Fuerzas de Seguridad, por mucho que haya puesto a su frente a figuras claramente 'políticas'; ha perdido la complicidad con el jefe del Estado, se ha quedado solo en el Parlamento y ha cedido al PP la mano tendida a Ceuta, así como la estructura de la Federación de Municipios y Provincias y, lo que es peor de todo, la calle. Eso, para no citar al CNI, al CIS, a varias instituciones de control y al relato en general de todo lo que está ocurriendo. Apenas le quedan medios -excepto alguno estatal- que apoyen sin reparos sus actuales políticas y el organigrama directivo del histórico partido fundado por Pablo Iglesias Posse hace 144 años se ha quedado en los huesos, sin personalidades de verdadera talla.

Muchas de estas pérdidas vienen ya de lejos, pero en cualquier caso se han agravado en este mes de agosto absolutamente nefasto para el partido que nos gobierna. Quien acaso haya perdido más predicamento es el propio presidente del Gobierno central y secretario general del partido, es decir, Pedro Sánchez. Quien ha cometido errores de libro con sus vacaciones, con su opacidad y falta de veracidad, con su discurso sin autocrítica, con su inoperancia para abordar medidas de verdadero calado y con su voluntario aislamiento: nadie comprende que, ante una crisis como la de Ceuta, ni siquiera haya llamado al líder de la oposición para intentar consensuar una mínima política de Estado.

Comprendo que hacer un diagnóstico como este es fácil: es lo evidente. Lo difícil es avizorar el futuro que viene, que es lo que distintos portavoces (Feijóo, Rufián) le van a preguntar a Sánchez en la próxima sesión de control parlamentario al Gobierno, este miércoles. Y, por lo que me dicen, es probable que Sánchez en su respuesta, como siempre triunfalista, salga con más de lo mismo: que su intención es agotar la Legislatura, presentarse después a las elecciones y hasta ganarlas. Y todo ello, multiplicando su presencia en actos 'positivos' más o menos artificiales, como el de este lunes sobre la vivienda.

Pero creo que Ceuta, y el debilitamiento nacional e internacional que esta crisis está suponiendo, hacen cada vez más difícil que estos planes optimistas se cumplan. Sánchez mantiene el suelo de siete millones de votos, pero ya no tiene un partido que sea aquella formidable maquinaria de afrontar y ganar elecciones y resolver problemas. Ahora, más bien la maquinaria del partido es la que crea los problemas.

Y Sánchez es un hombre básicamente dedicado a engordar el censo de 'sus' presuntos votantes: en ello, en la manipulación forzando realidades, parece basar toda la estrategia y la táctica que le quedan. Y esta es la manera más segura de seguir dejándose las plumas en la gatera, como enunciaba en el titular de este comentario. 'Rien ne va plus', como dicen los croupiers elegantes en las mesas de la ruleta. Se ha acabado el juego.