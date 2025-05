Antonio Pérez Henares.- Begoña Gómez, la "Pichona Enjaulada"

MADRID 20 May. (OTR/PRESS) -

El 18 de diciembre de 2024, unos días antes de las pasadas navidades, hace ya cinco meses, Begoña Gómez acudió a los juzgados para prestar declaración como imputada ante el juez Peinado. Entró en coche por el garaje, solo respondió a las preguntas de su abogado y el interrogatorio se circunscribió al asunto del software desarrollado en y para la Universidad Complutense de Madrid y del que "presuntamente" se apropió poniéndoselo a su nombre.

No se ha publicado imagen alguna de la comparecencia que duró poco más de media hora, 35 minutos exactamente. Tras ello y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la mujer del presidente del Gobierno, retornó a la Moncloa. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ella. No ha aparecido por acto alguno del que haya constancia pública; no ha acompañado a su marido a ningún viaje internacional, el último fue aquel a la India justo cuando la DANA; no hay foto que la sitúe en sitio alguno ni ha participado en ninguna actividad de la que se tenga noticia. La "pichona", así la bautizó el propio Sánchez, ha desaparecido, no ha salido de su jaula en estos ya más de 150 días. Al menos que se sepa.

Por las redes, como siempre, corren las más calenturientas teorías pero que en esta ocasión se nutren de un hecho tan relevante como inaudito. A Begoña Gómez la han desaparecido del escenario público. A la Eboli, por lo menos, Felipe II la dejaba asomarse al balcón, el de "la reja" sobre la plaza de Pastrana, una hora al día. Pero a Begoña, ni eso.

Las razones del por qué no resultan al cabo tan evidentes como demostrativas de la tremenda anomalía en la que vive este Gobierno, cuyo Presidente no puede salir a la calle sin que lo abucheen y que sin embargo se mete, entromete y quiere controlarlo todo. Ahora hasta las votaciones en Eurovisión después del morrocotudo trastazo que se ha pegado.

La gravedad del "Caso Begoña" que como en el del "Hermanísimo" se quiso minimizar y aventar con la consabida cantinela de que no era nada y se disolvería de inmediato no hace sino ir en aumento. Ahora en el primer caso ya no solo es el Juez Instructor sino los tres magistrados de la Audiencia de Madrid quienes ven sobrados motivos para el proceso y si le retiran, de momento, de lo de Air Europa es porque eso tiene pinta que donde va a acabar, ya lo está de hecho, es en el Supremo. Y lo del hermano pinta tan mal, que el mandamás regional socialista Gallardo, se ha apresurado a esconderse detrás del saco terrero del aforamiento tras haber hecho alarde de que no haría tal cosa pues nada tenía que ocultar. Pero tanto unos como otros van en reata hacia el banquillo.

Pero no acabo de ver el sentido de enjaular de esta manera a la paloma, por cierto la Moncloa es un gran dormidero de torcaces, de las volanderas y de veras, pues si algo pregona su desaparición del mapa es debilidad y miedo. Y la mayor fuente de eso que tanto denuncian y del que en realidad son el mayor manadero y la fabrica más grande: el bulo.

Supongo que dado el creciente oleaje al respecto estarán pensando en sacarla un algo de paseo y no tardaremos en verla asomar por algún sitio aderezado a conveniencia al respecto. Mejor será, digo yo, pues si no la alternativa no tardará en ser una nueva comparecencia por el juzgado. Y eso puede estar al caer de nuevo y sería mucho peor todavía.