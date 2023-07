Antonio Pérez Henares.- Ganó Feijóo, pero el vencedor es Sánchez

MADRID, 25 Jul. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez ha obtenido una resonante victoria. Da igual que haya perdido por 14 escaños y 300.000 votos pelados. Ha conseguido sus objetivos. No solo ha mantenido su base electoral, la del PSOE, que ha aguantado de manera firme, sino que la ha aumentado. La derecha no ha sumado y a él le dan las cuentas para sus pactos. Las encuestas, la percepción general, la opinión publicada han errado de manera estrepitosa. Reconocerlo es baladí, pero hay que hacerlo y yo lo hago.

Sigo opinando lo mismo de la persona y el personaje pero es necesario y pertinente el hecho fehaciente de que Sánchez ha resucitado de nuevo cuando se le daba por muerto, su famosa resiliencia, y que con su aguante y agresividad ha logrado darle la vuelta a un batalla que parecía totalmente perdida. Él ha acertado convocando de inmediato elecciones y cambiando por completo su campaña. Los resultados están ahí. La famosa remontada parecía una quimera pero, sin lograrla del todo, le ha valido. Enfrente, al revés, lo que parecía ganado lo han perdido y no han dejado de meterse tiros en los pies desde casi el primer día.

Sánchez puede ahora reeditar su pactos con las manos más libres que antes tras el paso por las urnas. Con la izquierda podemita, ahora sin Iglesias, lo tendrá más fácil, y nadie se atreverá a chistarle en su partido cuando acuerde lo que le venga en gana con los nacionalistas y separatistas vascos y catalanes y con los filoetarras de Bildu.

Porque eso es lo que se viene. Le dan las cuentas para la Moncloa. Y no le ha importado nunca pagar el precio que fuera. Aunque éste sea España. Que muy bien puede serlo. No señalarlo porque sea el vencedor sería tan indigno como no hacerlo con su éxito.

Basta mirar al mapa. Ha perdido en la práctica totalidad de la Nación, el mapa ha quedado teñido de azul, excepto en Cataluña, que ha sido el eje y es la base de su victoria junto con el País Vasco y Navarra. Allí están quienes lo van a mantener en el poder. Y ese es el futuro que nos espera. Sánchez gobernará a su dictado. Lo ha hecho estos años, se siente absuelto por las urnas y ahora lo seguirá haciendo. No le faltará el voto ni de Bildu, ni del PNV, ni de ERC, ni de los de Puigdemont, ni los del BNG ni de ninguna de las quince siglas del yolandismo, de Podemos ahí ya no quedan ni las raspas, que están en la misma onda y frecuencia. Eso es lo que iba también en el paquete que ha vendido, que ha conseguido blanquear y que no se notara. Pero ahí va a estar. Durante cuatro años.

Los independentistas se lo cobrarán. Tendrán su referendum y se les otorgará el derecho de decidir, tras expropiárnoslo al resto de la ciudadanía españolo. Se le llamará cualquier otra cosa, para que se lo traguen quienes se han ido estos años atrás tragando todo, pero será eso. No lo duden ni por un instante. No hay otra. Porque esa es la suya.