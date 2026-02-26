Victoria Lafora.- 23F. Hay que saberlo.

MADRID 26 Feb. (OTR/PRESS) -

Mientras escribo estas líneas, unos esforzados funcionarios están transcribiendo todos los documentos que, supuestamente, muestran qué pasó y quién estaba detrás del golpe de Estado del 23 F. Ya era hora de que se conozcan los nombres de todos los implicados, militares y civiles, que el juicio celebrado en el cuartel de Campamento en Madrid no despejó. Porque hubo financiación de nombres destacados del mundo empresarial que jamas salieron a la luz. Y, sobre todo, tenemos que saber si, a través del general Armada, enfrentado con Adolfo Suárez, y hombre de confianza de la Zarzuela, se transmitió al resto de los golpistas la sensación de "tolerancia" del jefe del Estado ante el golpe.

Aquella tarde esta periodista tenía una entrevista con la mujer de Leopoldo Calvo Sotelo, Pilar Ibáñez. Llegamos a su casa, en Somosaguas, después de cruzar un Madrid desierto y con unidades de la división acorazada Brunete dirigiéndose hacia la ciudad y tomando el edificio de Prado del Rey de TVE. La casa, del que entonces era el candidato a suceder a Adolfo Suárez, estaba rodeada de furgones policiales. Dentro Pilar Ibáñez, sólo quería saber si teníamos noticias de lo que ocurría en el hemiciclo donde se encontraban su marido y, en la tribuna de invitados, sus hijos. Afortunadamente no les sucedió nada a ninguno y su marido fue investido, fechas después, presidente del Gobierno. Pero el juicio, celebrado en aquel cuartel de Campamento, donde los periodistas compartíamos patio con los familiares de los golpistas, dejó muchas dudas sin despejar. Lo que sí vimos fue la animadversión entre Milans del Bosch y Alfonso Armada que, en una de las sesiones, llegaron a las manos.

Antonio Tejero, el que asaltó el Congreso y se enfrentó pistola en mano al valiente Manuel Gutiérrez Mellado, al que zarandeó mientras sus hombres disparaban con sus subfusiles al aire acribillando la cúpula del hemiciclo, permaneció impertérrito. La desclasificacion de los documentos sobre el intento de golpe de Estado servirá para conocer el papel que jugaron responsables del servicio de inteligencia, el CESID, uno de cuyos agentes fue juzgado y absuelto; quienes sabían que el golpe se iba a producir y callaron y por qué tardó tanto Juan Carlos en comparecer condenando los hechos. Los españoles tenemos que saber para que nunca vuelva a suceder.