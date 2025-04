Antonio Pérez Henares.- Un Papa peronista

MADRID 22 Abr. (OTR/PRESS) -

El Papa Francisco se fue a morir el lunes de Pascua de Resurrección de Jesucristo. Había estado al borde antes de la Semana Santa, pero aguantó hasta pasarla y se fue a morir a "casa", o sea al Vaticano en vez de hacerlo en el hospital. D.E.P.

No soy del club católico, pero por cultura y no pocos valores, profeso por ellos el más profundo de los respetos y gran conexión, la fe es otra cuestión, con lo que ha significado y significa en nuestras vidas esa religión y de lo que sin duda, y creo que para bien, estamos, y estoy, impregnados.

Reconozco no haber tenido la menor simpatía por él. De su ejecutoria en el capítulo religioso no tengo en absoluto, no me compete, nada que decir, pero en su gestión "política", porque un Papa siempre la tiene y este la ha tenido mas que muchos, sí puedo opinar.

Y no va a ser para bien. Sus arrimones a los "populismos" y a las dictaduras sin careta del Continente en que nació han sido continuas y han rozado la complicidad. No se le ha oido al respecto reproches a ninguna de ellas y sí muchas carantoñas a algunos de sus peores y hasta mas corruptos representantes, de Maduro a su compatriota Kirchner. Aún peor ha sido la falta de apoyo a a sus victimas. El caso de la atroz tiranía nicaragüense resulta estremecedor. A pesar de que el dictador Ortega haya hecho de la persecución de los católicos el objetivo predilecto de su represión y haya cometido asesinatos atroces, algunos asaltando las propias iglesias, no se ha visto, como era su deber, a su "pastor" acudiendo en defensa de su "rebaño" degollado. Desde luego para nada con la contundencia que requería la tragedia. Otro tanto ha sucedido en el África Negra y en concreto en Nigeria, donde los cristianos están siendo masacrados en un genocidio perpetrado por el terrorismo islámico. Y tampoco hemos oído clamar, desde luego no como se hubiera podido esperar y era su deber, a Francisco por ello.

Su mirada siempre ha estado mas atenta a otros lados y sus simpatías políticas también. Han sido evidentes. Y sí, mas allá del consabido son melifluo de sus sermones, hubiera de responder sobre en que patrón ideológico habría que adscribirlo, diría sin dudar que la iglesia ha tenido por primera vez un papa peronista de sesgo izquierdista y radical.

A los españoles, y por ende a los católicos, nos ha tratado verdaderamente mal. Su imagen de nuestra España ha aparecido siempre inmersa e imbuida en la Leyenda Negra mas recalcitrante y peor, y me atrevo a decir, y a los hechos me remito, que no nos tenia aprecio alguno. Mejor prueba no hay que el hecho de no haber querido visitar esta tierra en sus 12 años de pontificado, a pesar de su cercanía, las múltiples invitaciones y ser nuestro País el artífice de hacer llegar a aquel Continente en el que nació, la lengua y la religión en las que se crio. No creo que al clero y los feligreses, aunque se guarden muy mucho de decirlo, eso les haya sentado nada bien.

Así, pues, que descanse en paz. y si el nuevo Pontífice, no tengo ni la menor idea ni quién ni de dónde puede ser, nos mira algo mejor, pues no estará de mas que se de una vuelta por aquí. Los católicos se lo agradecerán y tantos que sin serlo, lo medio somos, pues también.