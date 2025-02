Carmen Tomás.- Deuda, impuestos o menos gasto

MADRID 16 Feb. (OTR/PRESS) -

La Unión Europea va camino de relajar las reglas fiscales. Esta vez la razón sería que los 27 puedan aumentar su gasto en defensa como exige el presidente de Estados Unidos sin corsé. Trump cree que ha llegado el momento de exigir que Europa aporte un porcentaje mayor de su PIB. De momento, el mensaje del secretario general de la OTAN es que los países que no lleguen al 2% lo hagan este verano. Es el caso de España y significaría nada menos que 10.000 millones de euros en unos meses. Más adelante veremos, porque la idea de Trump es que se llegue al 5% del PIB en gasto militar, bajo la amenaza de perder su apoyo.

La encrucijada para las cuentas españolas parte de que no hay presupuestos, aunque es cierto que para este gobierno no ha sido un problema. De hecho, hasta este momento, se han realizado ampliaciones de crédito por más de 50.000 millones de euros, que con otra serie de movimientos han llegado a 100.000 millones. Otra cosa, es el apoyo que pueda lograr Sánchez de sus socios de gobierno y de investidura para ese aumento de gasto en defensa, siempre mal visto por la izquierda y la ultraizquierda. Y del propio presidente. Basta recordar que hace apenas unos días el mensaje que trasladó a la OTAN fue que España no alcanzaría el 2% del PIB hasta 2029.

En caso de que la cosa apriete y Sánchez se vea en la necesidad de sacarlo adelante, la cuestión es de dónde lo haría. Y aquí las posibilidades son reducir el gasto público en otras partidas, aunque no lo veo, a pesar de los informes tanto de la AIReF como del IEE que aseguran dinero más que suficiente. Otra, subir más los impuestos a los ciudadanos, lo que dejaría a hogares y empresas en la UVI o aumentar la deuda pública. Las ultimas cifras la sitúan, a noviembre de 2024, en 1,622 billones de euros. Solo ese mes 33.235 millones más. Sin embargo, a pesar de sus perversos efectos en la economía, sin reglas fiscales europeas, sin presupuestos y sin ganas de muchas explicaciones a los ciudadanos, se abre como la apuesta más conveniente para Sánchez. Veremos.