Carmen Tomás.- Equiparación para todos

Publicado 07/03/2018 8:00:54 CET

MADRID, 7 Mar. (OTR/PRESS) -

Los funcionarios del Ministerio de Justicia se han puesto en marcha para que sus salarios se equiparen a los de las comunidades autónomas que tienen esta competencia transferida. Se trataría de negociar con el Ministerio de Justicia, después dirá Hacienda, acabar con una diferencia salarial que el sindicato CSIF calcula en unos 500 euros, concretamente en la rúbrica de la nómina denominada complemento específico. Los funcionarios de Justicia quieren cobrar lo mismo que los de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla con la Justicia transferida.

Esta petición se uniría a la que han negociado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la equiparación con sus compañeros policías autonómicos de Cataluña, con los que hay una diferencia sustancial de salarios. En este caso, se han celebrado ya numerosas reuniones y la semana pasada podría haberse llegado a un principio de acuerdo que ahora tienen que aprobar los propios policías y guardias civiles. En todo caso, no está claro el acuerdo, ya que algunos sindicatos de policías consideran que el acuerdo no está cerrado y que no comparten la idea de que sólo puedan votar los miembros de estos cuerpos que estén sindicados. Veremos cómo acaba esta negociación. Pero, ya sabemos que este asunto, que sería de justicia, ha abierto una espita difícil de calcular. Si las fuerzas de seguridad lo consiguen, por qué no los funcionarios de Justicia o de cualquier otro cuerpo de la Administración donde se den diferencias salariales: sanidad, educación, etc.

Todas estas reivindicaciones pueden ser muy justas y es posible que las diferencias no respondan a diferencias importantes en el volumen o dificultad del trabajo realizado. Y tampoco parece justo que al fin y al cabo los mayores salarios se hayan producido con el dinero de todos vía FLA. Sería un buen asunto a tratar cuando toque hablar de financiación autonómica. Si hay comunidades autónomas que quieren pagar más a sus funcionarios tendrían que explicar a sus ciudadanos cómo lo van a pagar. La tan cacareada corresponsabilidad fiscal. Lo que es evidente es que las cuentas públicas no lo resistirían y ya sabemos lo que eso trae consigo.