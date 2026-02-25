Fermín Bocos.- PP y Vox: Algo va mal

MADRID 25 Feb. (OTR/PRESS) -

Hay poco que alabar en la política de nuestros días. Estamos en temporada alta de escándalos que por negligencias o por tráfico de influencias remiten a gestiones ministeriales muy criticadas de ministros como Óscar Puente o Fernando Grande-Marlaska que no acreditan disposición alguna para asumir responsabilidades políticas. De la mano de Pedro Sánchez han hecho suya la consigna de resistir a la espera de una más que improbable epifanía del PSOE en las urnas.

En ese escenario de una Numancia sin heroísmo ¿qué hace la oposición? ¿Aprovecha la debilidad del Gobierno para construir un mensaje capaz de inducir en los ciudadanos la idea de qué el actual estado de cosas tiene remedio? Pues no exactamente. Parte del tiempo lo pierden en reproches e iniciativas que a todas luces siembran confusión entre sus posibles votantes. El Partido Popular, partido mayoritario de la oposición, se impacienta porque no ve llegar la hora de un plausible relevo que según presentan las encuestas tendrá que ser compartido. A escote, con un Vox venido arriba tras el crecimiento en Extremadura y Aragón. Una expectativa que, para el PP, es fuente de ajustes programáticos en razón de las exigencias de Santiago Abascal.

De dar crédito a las encuestas podrían tener en sus manos el futuro de la gobernación de España y de ahí el reciente cambio de estrategia por parte del PP que da paso a la comentada -y también criticada- decisión de asumir desde Madrid la negociación para cerrar acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón relegando las iniciativas de los dirigentes autonómicos. Pero el marco que plantea la dirección del PP no ha gustado a Santiago Abascal que "considera un error -son sus palabras- que pongan un marco de negociación como si estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox".

Al calificar como una ofensa a sus votantes el "marco" para la negociación aprobado por la dirección del PP, Abascal rodea de incertidumbre el futuro de esas negociaciones. Vivimos tiempos revueltos y la cúpula directiva de Vox está muy crecida, atravesando, quizá, el espejismo, la ensoñación, del "sorpasso". De ahí las dudas acerca de cuánto durará la coyuntural sintonía entre Feijóo y Abascal.