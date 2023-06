Carmen Tomás.- Feijóo ya tiene un plan

MADRID, 28 Jun. (OTR/PRESS) -

Las encuestas siguen dando ganador de las próximas elecciones generales del 23-J a Alberto Núñez Feijóo. Así que el presidente del PP no quiere pierde tiempo. Su grupo de economistas le preparan decenas de "one page" con los asuntos vitales sobre el estado de la economía y los pasos a dar para revertir la nefasta situación en que Pedro Sánchez va a dejar las cuentas públicas, empresarios, familias, autónomos e inversores. Feijóo, al parecer, no quiere decenas de folios contándole historias sobre los problemas y sus soluciones, sino un folio por asunto y bien clarito. Así que el lunes en Barcelona desgranó las que serán sus prioridades en los primeros días de gobierno si gana las elecciones y logra formar ejecutivo.

El líder del PP se muestra muy preocupado por el estado de las cuentas públicas o la espiral de subidas que Escrivá ha montado con las cotizaciones sociales, así que se propone, entre otras cosas, dar apoyo fiscal a la inversión, rebajar la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, alargar la vida útil de las centrales nucleares, un plan para el sector turístico, implantar la mochila austriaca, montar un nuevo régimen fiscal para atraer talento del extranjero, reformar o derogar, entre otras, la Ley de Vivienda y eliminar impuestos que directamente se han dirigido contra los contribuyentes o determinados sectores económicos.

De momento, personalmente echo de menos una revisión a fondo de los gastos presupuestarios, más en todo lo que tiene que ver con las millonarias subvenciones que se conceden sin el más mínimo seguimiento o interés.

Cierto que ya Feijóo anunció hace unos días la reducción de ministerios y la vuelta al orden en las instituciones que Sánchez ha tocado por puro interés. Eso sí, no dejará escapar todo lo que concierne a los fondos europeos revirtiendo el desastre de gestión que ha montado el actual gobierno. Es increíble que, a estas alturas, sigamos sin saber cuánto dinero se ha ejecutado y a quién le ha llegado. Parece un plan tan ambicioso como necesario, aunque no será un camino fácil dado el campo de minas que Sánchez de la mano de Calviño, Montero, Díaz y Escrivá han sembrado durante estos últimos años, el caos en que ha sumido a la Administración Pública y que está causando tantos problemas a los ciudadanos que se encuentran con un auténtico agujero negro a la hora de realizar cualquier trámite en la Seguridad Social o en el SEPE.