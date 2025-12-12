Julia Navarro.- De la salud y otras cuestiones

MADRID 12 Dic. (OTR/PRESS) -

Nuestro sistema sanitario está en crisis. Y cuando me refiero a nuestro sistema sanitario me refiero al de todas las comunidades autónomas. Basta para comprobarlo pedir cita en un centro de salud o en un hospital para que te vea un especialista. Te pueden dar cita para dentro de cuatro, cinco o seis meses. Y eso con suerte. Por cierto, que las listas de espera son iguales en la sanidad pública y en la privada con conciertos con las Administraciones.

De manera que ya basta de echarse la culpa los unos a los otros, ya sea la ministra de Sanidad, la señora García o los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Todos la tienen.

La ministra García, titular de Sanidad, ademas de enfrentarse con los médicos, no está siendo capaz de dar respuesta a una realidad: somos más ciudadanos, y por tanto hay que invertir en una puesta a punto de la sanidad para dar respuesta a los problemas sanitarios de la población creciente.

Hace falta dinero, sí, hay que elevar el presupuesto en Sanidad. Necesitamos más médicos y personal sanitario y hay que pagarles bien, es decir, de acuerdo con la importante función que desempeñan.

Los sueldos de los médicos no están a la altura ni de sus conocimientos, ni de su trabajo, ni de su responsabilidad. Tampoco los del personal de enfermería.

Otra cuestión trascendental a revisar es que nuestro sistema sanitario se haya entregado para su gestión a entidades privadas para las que la sanidad es un mero negocio, como hemos comprobado estos días con el escándalo del hospital de Torrejón en la Comunidad de Madrid gestionado por un grupo sanitario privado. Los audios del consejero delegado del hospital de Torrejón en manos del grupo Ribera Salud son una muestra de lo que sucede cuando la sanidad pública termina gestionada por manos privadas en que su principal objetivo es el beneficio.

Por cierto, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso tan diligente en criticar los errores del Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, ha dado un traspiés al no dar la cara el primer día ante lo sucedido en dicho hospital. La señora Díaz Ayuso hizo mutis por el foro. Un grave error político que la perseguirá.

Pero más allá del devenir de Isabel Díaz Ayuso, lo evidente es que nuestro sistema sanitario necesita medidas urgentes que lo saquen de la UCI.

No sé a qué espera la ministra de Sanidad Mónica García, para dejar de hacer demagogia y sentarse a negociar con los representantes sanitarios sobre las soluciones a los problemas de la sanidad. Y ya puesta a hacer algo, también debería de pelear con su colega del Consejo de Ministros, la señora doña María Jesus Montero, para que , insisto, se aumente el presupuesto de Sanidad.

Soy una defensora acérrima del Estado del bienestar, en el que el sector público puede y debe convivir con el sector privado, pero rechazo que los servicios públicos sean mejor gestionados por "empresas" privadas. Eso sí, a los gestores de los servicios públicos hay que exigirles resultados y no permitirles que se acomoden en su condición de funcionarios y lo mismo les dé dos que cuarenta. Es decir, el nivel de exigencia debe ser el mismo que tendrían si trabajaran para una empresa privada. El dinero público hay que gestionarlo y gastarlo bien y sus gestores deberían de dar cuenta de los resultados de su gestión a través de auditorías independientes.

Pero para esto deberíamos partir de un principio: los hospitales públicos no pueden reducirse a ser un negocio.

La sanidad pública es uno de los pilares del Estado del bienestar y llevamos años en que el Ministerio de Sanidad ha tenido ministros cuyas capacidades cono gestores son más que cuestionables.

Pero volviendo al hoy, aquí y ahora, la ministra García debería dejar de hacer demagogia planteando batallas contra los médicos en vez de intentar dar respuesta a los problemas de la sanidad que son muchos y urgentes.