Carmen Tomás.- Más gasto, más impuestos

Publicado 20/06/2018 8:00:58 CET

MADRID, 20 Jun. (OTR/PRESS) -

El presidente del Gobierno, que no se sometía a las preguntas de los periodistas desde el 29 mayo, ofreció el lunes una entrevista en RTVE. Se abordaron asuntos económicos muy relevantes y que tienen que ver con las pensiones, la sanidad y la reforma laboral, Pedro Sánchez dio algunas claves de por dónde van a ir los trabajos del ejecutivo en esas materias. Y como nos temíamos muchos, el presidente aseguró que se estudia imponer una serie de nuevos impuestos para cubrir el agujero de la Seguridad Social. No avanzó las figuras impositivas concretas, pero no hay que descartar el impuesto a la banca, a las tecnológicas, nuevos tributos verdes y subidas del IRPF y de los impuestos especiales e indirectos. El agujero de las cuentas del sistema de pensiones en enorme, más desde que el gobierno de Zapatero dejó 3,5 millones menos de cotizantes. Ahora, se pretende subir las pensiones con el IPC y cada vez hay más pensionistas con pensiones más altas. Además, de subir los impuestos, el gobierno estudia eliminar las bonificaciones y sacar de la caja de las pensiones algunas prestaciones.

En cuanto a la reforma laboral, Sánchez reconoció que no se va derogar, pero sí a retocar en aspectos fundamentales de la misma. Precisamente, los que evitaron que muchas más empresas echaran el cierre y con ellas decenas de miles de trabajadores se fueran a la calle. Veremos en este sentido con qué apoyos cuentan en el Congreso. Además, parece que se van a quitar los peajes, ya se ha decidido dar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y se estudia derogar el copago farmacéutico. En este punto hay que recordar que el anterior gobierno socialista dejó un agujero en la Sanidad superior a los 16.000 millones de euros.

Ya sabemos, por tanto, que este gobierno que va a agotar la legislatura viene a gastar más y más y que piensa cubrir ese mayor agujero con subidas de impuestos que ya les aseguro acabaremos pagando todos directa o indirectamente.