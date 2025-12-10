Julia Navarro.- No nos olvidemos de Ucrania

MADRID 10 Dic. (OTR/PRESS) -

La guerra en Ucrania va desapareciendo poco a poco de los principales titulares en los medios de comunicación. Ni siquiera la reunion del lunes de Macron, Starmer y Merz con Zelenski en Londres ha ocupado un lugar preeminente en las portadas. La realidad es que las idas y venidas de los líderes europeos para tratar sobre el futuro de Ucrania van dejando de ser noticia. Sin embargo, la guerra continua y todos los días la muerte sale al encuentro de quienes habitan aquellas tierras.

Sí, Trump intenta convencer a Putin por un lado y a Zelenski por otro que acepten "su" plan de paz, pero hasta que eso suceda la realidad es que las noticias sobre Ucrania ya no tienen el relieve de antaño.

Sin embargo no deberíamos olvidar que ha muerto toda una generación de jóvenes ucranianos en el campo de batalla y a esas muertes se han sumado también la de ciudadanos de a pie en pueblos y ciudades. Sin olvidar la tragedia del secuestró de veinte mil niños llevados a Rusia por la fuerza.

Asi las cosas solo hay dos maneras de terminar la guerra: o ganándola en el campo de batalla o en una mesa de negociación.

Hasta ahora, el balance de la guerra desatada por Rusia en Ucrania no es otro que el empate, no la ha ganado ninguno de los dos bandos. Es verdad que Rusia ha conquistado una parte de las tierras invadidas pero no ha sido capaz de doblegar a los ucranianos y hacerse con el país, que es lo que realmente intentaban.

Pero la realidad es que se nota cansancio, una sensación de "deja vu" en la opinión pública ante cualquier noticia que llega de aquellos campos de batalla. Así de volátil es la opinión pública o acaso así de volátiles son los medios de comunicación a la hora de decidir que es o debe de seguir siendo noticia.

Lo peor que le puede pasar a Ucrania es que la guerra se cronifique, que termine siendo solo parte del paisaje de la realidad.

A esto hay que añadir el escaso éxito de la diplomacia de la Unión Europea. La señora Von der Leyen no ha demostrado ninguna capacidad de liderazgo, como no la tienen ni el francés Macron, el británico Starmer, el alemán Merz, y el resto de su "pares" europeos, incluido nuestro Presidente, Pedro Sánchez.

No cabe engañarse: Europa carece de liderazgo, de un liderazgo potente y, por tanto, poder tratarse de "tú a tú" con Trump, Putin, Xi Jinping o con cualquier de los que tiene mando en plaza en el concierto internacional.

Pero también hay acciones que forman parte de la realidad; por ejemplo la labor callada y eficaz que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa. No solo cumpliendo con los compromisos fijados por la OTAN, sino involucrándose en materia humanitaria. Soldados y oficiales ucranianos heridos en el campo de batalla y que reciben tratamiento medico en España. Esposas e hijos de estos militares a los que se les brinda acompañarles a nuestro país y así darles la oportunidad de poder respirar durante un tiempo sin vivir bajo la zozobra del ruido de las armas. Apoyando también a organizaciones que intentan trasladar ayuda humanitaria. Acciones estas que la ministra Margarita Robles lleva a cabo en silencio, sin ponerse "medallas" por esa política de apuesta humanitaria que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa.

Pero vuelvo al principio: NO NOS OLVIDEMOS DE UCRANIA.

La guerra sigue y todos los días se cobra su tributo en vidas.