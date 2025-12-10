Fermín Bocos.- Moción de censura: el que pierde gana

MADRID 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Dice Alberto Núñez Feijóo que lo que le falta para presentar una moción de censura no son las ganas. Son los votos. Motivos no faltan. El clima político se ha vuelto irrespirable. El Gobierno carece de apoyos parlamentarios para sacar adelante nuevos proyectos.

Empezando por los Presupuestos, clave de bóveda de la arquitectura financiera del Estado, que llevan camino de una tercera prórroga lo que apareja un nuevo incumplimiento del mandato constitucional. Por no señalar los casos de presunta corrupción que orbitan alrededor de familiares del presidente del Gobierno y con un ex ministro en prisión y con la UCO investigando las cuentas del PSOE.

Así las cosas y sabido que Pedro Sánchez ha decidido atrincherase, negándose a convocar elecciones más de un ciudadano se debe estar preguntando qué más puede pasar y a qué espera el líder de la oposición para presentar una moción de censura. No la presenta porque, al no contar con respaldo parlamentario suficiente, la da por perdida. Hoy por hoy, el PP solo podría contar con el apoyo de los diputados de Vox puesto que Junts no está por la labor. Hace unos días el conocimiento de la estrecha relación de este grupo con el empresariado catalán llevó a Núñez Feijóo a solicitar explícitamente su mediación para convencer a Carles Puigdemont de que apoyara una moción que definió como "instrumental." Una palanca para forzar la dimisión de Sánchez y convocar elecciones. El llamamiento encontró eco pero no respuesta.

Así las cosas, Núñez Feijóo está ante un dilema: presentar la moción a sabiendas de que sería derrotada y, como consecuencia, garantizaría a Sánchez un año más en La Moncloa, o dejar las cosas como están esperando que el bloqueo parlamentario y el gota a gota de nuevos escándalos culmine por erosionar definitivamente al Gobierno. Con la actual correlación de fuerzas sí opta por presentar la moción perderá la votación pero dispondría de tiempo ilimitado en la tribuna del Congreso -y en la televisión pública- para, además de comprometerse a convocar elecciones, exponer ordenadamente el programa de gobierno del PP y presentar a su "Gabinete en la sombra".

Es arriesgado, pero a veces el que pierde, gana. Otros lo hicieron y perdieron pero convencieron y, a la postre, acabaron ganando.