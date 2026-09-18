Charo Zarzalejos.- Imaginen que...

MADRID 18 Sep. (OTR/PRESS) -

La imaginación, en muchas ocasiones, conduce a la melancolía, pero a medida que pasan los días, que se constata la terrible situación generada los últimos días de Julio cuando miles de personas se adentran en Ceuta, me resulta imposible no acudir al recurso de la imaginación.

Imaginen que una vez producida la avalancha, incluso el día anterior, el Presidente del Gobierno se pone en contacto con el jefe de la Oposición para decirle lo que dijo en público: lo ocurrido ha sido un ataque a la integridad territorial de España. Mi imaginación no llega a intuir una situación de mayor gravedad.

Imaginen que el Presidente llama a Nuñez Feijoo. "Alberto, escucha, han atentando contra la integridad territorial de España. Podemos vernos?". Si algo hay que dar por seguro, guste o no guste el líder del PP, es que Alberto no se hubiera negado a estar con Pedro. Imaginen que hubieran ha hablado. Ante semejante problema cuesta imaginar que en algún aspecto se hubieran podido poner de acuerdo.

Imaginen, haciendo un enorme esfuerzo, que juntos viajan a Ceuta y juntos se reúnen con las fuerzas políticas de la ciudad autónoma, y con los ministros con competencias directas nada menos que en un ataque a la integridad territorial de España.

Imaginen que ninguno de los dos se van de vacaciones, cosa habitual entre los miles de autónomos que hay en nuestro país. Muchos, muchísimos, no pueden abandonar su negocio ni 48 horas y no por ello se sienten especialmente desgraciados. No se van de vacaciones y juntos diseñan una estrategia conjunta, aunque fuera de mínimos, que hubiera dado a los españoles un respiro ante tanta furia política, un mensaje a Europa y alguna palabrita, sin perder la necesaria diplomacia, a Marruecos.

Llegados a este punto no imaginen más. No hagan más esfuerzos. No merece la pena y lo digo por pura experiencia. Yo imaginé y el resultado es el de la desolación. Desolación ante tanto sufrimiento, inquietud porque la agresion a nuestra integridad territorial debió ser un calentón del Presidente que lo dijo una vez más y ha desparecido del lenguaje oficial. Indignación por ese esfuerzo absurdo de intentar hacer ver que Marruecos es un socio tan extraordinario que gracias a Mohamed se fueron de Ceuta miles de personas y además su generosidad es encomiable porque dice, por escrito, que tiene los brazos abiertos para recibir a todos los que están en Ceuta, pese a que ni siquiera ha acogido a sus muertos.

La situación en Ceuta es dantesca para los ceutís y para miles de personas, incluidos niños, que viven en condiciones que no queremos para nosotros. La realidad que tenemos en la Ciudad Autónoma es de muy difícil manejo. Durante algo más de un mes se han acumulado errores, olvidos, indiferencias y pensar que una situación tan excepcional se puede solucionar sin medidas excepcionales. Excepcionales y respetuosas con los derechos humanos, con la dignidad de todas las personas y, sobre todo, cuidando las palabras y es aquí en donde el Gobierno se equivoca al huir de mencionar a Marruecos y se equivoca si la emprende con el señor Vivas.

No imaginen nada de lo propuesto. No merece la pena.