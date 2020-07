Charo Zarzalejos.- Perturbados

MADRID, 10 Jul. (OTR/PRESS) -

Es más que comprensible que al Presidente del Gobierno le causen perturbación las noticias que aparecen en torno al Rey Emérito. A muchos españoles también, con el añadido de que esta perturbación aumenta cuando concluye su declaración sin mostrar el apoyo del Gobierno a la Monarquía parlamentaria consagrada en nuestra Constitución.

Perturba a muchos, muchísimos españoles, comprobar como la sala de prensa del Palacio de La Moncloa, sede de la jefatura del Gobierno, nada menos que todo un vicepresidente, realiza una declaración, medida y estudiada, nunca vista en los cuarenta años de democracia. Perturba la declaración y perturba que el Presidente del Gobierno no se haya desmarcado de semejante intervención de manera inequívoca, con nombre y apellido como sí hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles y la propia Vicepresidenta. Carmen Calvo fue más diplomática que su compañera de Gabinete pero se le vio con menos remilgos que al Presidente del Gobierno.

Perturba comprobar cómo para este Gobierno, o para más concreción, para su Presidente y su Vicepresidente, todo sea una conspiración. Es conspiración que un juez trate de averiguar qué ocurrió con la famosa tarjeta de la asesora de Iglesias que éste tuvo en su poder más de dos meses. Es conspiración que la Presidenta de Madrid muestre su preocupación, compartida por otros muchos, por los controles o ausencia de ellos en el aeropuerto de Barajas. Si todo es conspiración cabe preguntarse a qué se dedica el CNI que parece no enterarse de que vivimos en un país lleno de cloacas, golpistas y conspiradores.

Tiempo habrá de ocuparse con más atención de estas y otras cuestiones políticas que tanto perturban. Ahora, lo más inmediato, lo que más perturbación causa a cientos de miles de españoles, son los focos de nuevos contagios de una pandemia que continúa con nosotros.

Todos somos culpables, en mayor o menor medida, de que el virus se esté, de nuevo, extendiendo por nuestro país. Siempre he sido muy escéptica. Nunca me acabe de creer que de la pandemia íbamos a salir mejores, más responsables, más solidarios. ¡¡¡Qué poca memoria tenemos!!!. Ahí tenemos botellones clandestinos y no clandestinos, playas atiborradas, grupos sin distancia y, por supuesto, sin mascarilla. El riesgo cero no existe pero si todos fuéramos capaces de asumir la pizca de sacrificio que supone una mascarilla, las cosas irían mejor. Tendremos que elegir entre ser una sociedad responsable o una sociedad tutelada a la que hay que vigilar, y en su caso sancionar, para cumplir unas mínimas reglas de solidaridad.

Los poderes públicos, todos sin exclusión, deben olvidarse de discursos particulares. No puede ser que según donde estés tengas que llevar o no mascarilla. A estas alturas, el debate sobre su conveniencia es de perogrullo.

Ha habido muchos aplausos más que merecidos para nuestros sanitarios, conciertos solidarios.. lo que no ha habido es la visualización clara y contundente de lo que ha significado y significa el covid-19, del sufrimiento de quienes lo han padecido. No estaría mal una campaña en esta dirección.

Perturba el virus y debería perturbar mucho más porque si vuelve a anidar entre nosotros con la fuerza ya conocida, todo lo demás es secundario por no decir que casi irrelevante.