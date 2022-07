Fermín Bocos.- Cambios para septiembre

MADRID, 28 Jul. (OTR/PRESS) -

Así que llegue septiembre entra dentro de lo probable que Pedro Sánchez lleve a término una nueva remodelación ministerial. La última fue hace un año. Pero a la vista del resultado de los sondeos del CIS -Tezanos preguntó la última vez por el grado de conocimiento que los ciudadanos tenían de los diferentes ministros concluyendo que algunos eran prácticamente desconocidos-, no hay que descartar que Sánchez releve a algunos buscando caras y perfiles más conocidos como hizo hace unos días descabezando y renovando la cúpula del PSOE. Otra de las razones que podrían impulsar dichos cambios sería, como se viene comentando, la designación de algunos de los actuales ministros o ministras como candidatos en las elecciones autonómicas y locales. En ese registro se habla de Pilar Alegría, ministra de Educación, recién designada portavoz del PSOE para encabezar la lista socialista en Aragón. O de la ciudadrealeña Pilar García ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno que podría relevar a Emiliano García-Page, un clásico crítico con algunas de las políticas de Pedro Sánchez. No hace mucho, a la pregunta de si volvería a ser candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, contestó que no lo sabía porque lo decidiría Sánchez. "Todos somos monaguillos", remató.

Aunque tras convertirse en fervoroso atlantista no parece que Sánchez vaya a prescindir de Margarita Robles -la ministra de Defensa es la mejor valorada del Gabinete-, no es improbable que vuelvan a tentarla para encabezar la lista a la Alcaldía de Madrid. Aventura a la que parece que si se prestaría gustosa Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Al respecto de Barcelona Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, podría ser un buen candidato, pero el interesado que le ha cogido gusto a vivir en Madrid, no parece que estuviera por la labor, en cuyo caso, Raquel Sánchez, actual ministra de Transportes, a pesar de su bajo perfil podría ser la candidata. También se habla de Diana Morant, ministra de Ciencia y ex alcaldesa de Gandía, como posible candidata a la Alcaldía de Valencia. Aunque solo Pedro Sánchez está en el secreto, a partir de septiembre la política española entra en tiempo de descuento, por lo que habrá que estar atentos a posibles relevos de caras en los primeros escalones del retablo oficial.