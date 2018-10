Fermín Bocos.- Debate nuclear, Zapatero de perfil.

Actualizado 27/01/2010 13:00:39 CET

Sólo la mar dice cuando un barco está en buenas manos; basta una tormenta para poner a prueba la pericia y el coraje del capitán. Los debates sociales, aquellos asuntos que nacen de cuestiones que abocan al dilema y, en consecuencia, dividen a la opinión publica, son a la vida política lo que las tormentas a la mar.

Tenemos estos días planteado uno alrededor del destino de los silos de residuos radiactivos con la formidable polémica de fondo sobre el uso civil de la energía de origen nuclear. Debate en el que, aunque suene a broma, los dos grandes ausentes son las dos personas llamadas a zanjar el asunto ahora o en un futuro no muy lejano. Me refiero a Zapatero y a Rajoy. Del líder del PP sabemos -son sus palabras- que no tiene formada una opinión sobre el asunto de los almacenes o cementerios de residuos nucleares. Del presidente Zapatero, ni eso. Todavía no ha dicho nada que concierna al asunto.

Sabemos de su retórica a lo Mayo del 68 ("La Tierra no es de nadie, es del viento") y cosas así de parecida raíz adolescente, pero conocer -negro sobre blanco, oficialmente- cual es su criterio sobre tan capital asunto, de eso, nada de nada. Preside un Gobierno que impulsa la instalación de esos silos para contener los residuos nucleares que nos llegan de Francia -es la parte obligada del contrato por el que nuestros vecinos nos suministran energía procedente de sus centrales nucleares-, pero, hasta el momento, Zapatero no ha querido mojarse. Prefiere que el debate y el desgaste corra por cuenta de otros. Caso, por ejemplo de Miguel Sebastián, ministro de Industria, protagonista de un sonoro encontronazo con el presidente de Castilla-La Mancha, José Maria Barreda.

¿Qué haría Zapatero si fuera el alcalde de Asco o de Yebra? ¿Se daría de baja por enfermedad para no tener que asumir el desgaste que apareja la toma de decisiones? Rezemos para que la mar siga en calma.