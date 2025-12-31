Fermín Bocos.- Lo que le importa a la gente

MADRID 31 Dic. (OTR/PRESS) -

En su balance del año Alberto Núñez Feijóo habló del "colapso total del sanchismo", enumerando una decena de razones que avalarían dicho diagnóstico, pero descarta la catarsis política que aparejaría la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez. No por falta de ganas, pero le faltan votos.

Así las cosas y para estimular que 2026 sea "el año del cambio en España" al PP no le quedará otra que apresurarse despacio -festina lente- haciendo suyo el célebre oxímoron griego que, según la tradición, se convirtió en guía del emperador Augusto a la hora de actuar con prudencia en las situaciones de urgencia. Porque urgente es, qué duda cabe, afrontar con determinación lo que resta de una legislatura sin Presupuestos y con una agenda judicial cargada de asuntos relacionados con la corrupción. Una situación frente a la que Pedro Sánchez ha decidido atrincherarse en La Moncloa.

Pero Núñez Feijóo no debería confiar en que resultados como el conseguido en Extremadura y otros que, según los sondeos se anuncian en Aragón, Andalucía y Castilla y León, serán bagaje suficiente para asegurar la victoria de los populares en las próximas elecciones generales. En ausencia de la moción de censura, un escenario en el que quien aspira a la Presidencia comparece para hacerse cargo de los problemas reales de los ciudadanos ofreciendo soluciones creíbles, como líder de la oposición debería anticipar cuáles son sus medidas para afrontar lo que de verdad preocupa a la gente: la escasez de viviendas, los okupas, el desempleo -sobre todo el paro juvenil-, el contradictorio pero creciente absentismo laboral, los impuestos, las angustias fiscales de los empresarios autónomos, el futuro de las pensiones y la inmigración, claridad sobre la inmigración...

En suma: dejar clara las ideas acerca del cambio que se propone. Sin abandonar la tarea parlamentaria de control al Gobierno pero sin caer en el espejismo de suponer que, para ver caer a Pedro Sánchez, bastará con señalar sus fechorías con ingenio o sarcasmo en las sesiones de control de los miércoles. En resumen, a modo de lluvia fina, centrarse en lo que importa y preocupa a la gente. Sin olvidar que, como líder de la oposición y por contraste con Pedro Sánchez, también será tarea de Alberto Núñez Feijóo afianzar la idea de que es un líder sensible a la lealtad y la decencia.