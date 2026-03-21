Fermín Bocos.- Sin presupuestos, sin rubor

MADRID 21 Mar. (OTR/PRESS) -

Los reiterados anuncios de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, acerca de la inminente presentación del proyecto de Presupuestos, rozan lo patético. Salió descompuesta de la última sesión de control al Gobierno. A la pregunta de para cuándo los Presupuestos respondía que ahora lo urgente era poner fin a la guerra de Irán.

Han sido cuatro veces anunciados y, pese a tanta proclama, tres veces prorrogados. Ante semejante dislate, que en otras circunstancias y en otro país con usos democráticos más arraigados habrían desembocado en la convocatoria de elecciones, cabe preguntar por la razón última de semejante desprecio a un mandato establecido de manera cristalina por nuestra Constitución. No es otra que el temor de Pedro Sánchez a no conseguir el apoyo parlamentario de todos sus socios y, perdida la votación del Proyecto de Presupuestos -por coherencia con las críticas que en su día lanzó contra Mariano Rajoy-, verse obligado a dar por concluida la legislatura convocando elecciones generales. No hay más que eso. La sola contemplación de ese escenario, no descartable conocida las posiciones críticas de Podemos y la ambigüedad de Junts -Puigdemont sigue esperando la amnistía-, envenena los sueños del presidente del Gobierno.

También reina el desconcierto en el seno de la fracción Sumar de la coalición gubernamental. Tras el descalabro sufrido en los comicios de Castilla y León, en los que quedaron fuera de las Cortes regionales, ha trascendido mensajes de algunos dirigentes que hablan de romper la coalición. Uno de ellos es particularmente llamativo : "Este Gobierno está muerto". Constatan que la coalición con el PSOE les está llevando hacia la irrelevancia pero no pasan de ahí.

Desde luego que nadie espere que Yolanda Díaz, vicepresidenta sermoneadora y confusa cabeza visible de Sumar, actúe en consecuencia renunciando al cargo. Con o sin Presupuestos seguirá hasta el fin de la legislatura viajando por el mundo con cargo al erario. Con desahogo, apurando las ventajas del cargo. Algunos políticos han descubierto que una parte del personal tarda en darse cuenta de quienes y cuánto les toman el pelo. Y se aprovechan. Tirando de beta aunque no tengamos Presupuestos.