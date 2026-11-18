MADRID 18 Nov. (OTR/PRESS) -

Nunca acabaremos de agradecer la lucidez de George Orwell al hacernos reparar en que ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante, porque se da la circunstancia de que lo obvio, a veces, resulta invisible. Está sucediendo en algunos medios con el tratamiento informativo que dan a los escraches, los actos de boicoteo de los que han sido víctimas algunos de los candidatos de los partidos de derechas. Con más frecuencia los de Vox, pero también los del Partido Popular. Quienes les acosan -en algunos casos de manera violenta, lanzando piedras o huevos- son grupos de izquierdas. La extrema izquierda que se reclama antifascista practicando la más clara de las manifestaciones del fascismo: la violencia.

¿Acostumbran los medios de la esfera progubernamental a destacar esta paradoja? Por lo general, no. Las informaciones de algunos, cuando no son escasas, tienden a ser tendenciosas.

Quienes hasta el arranque de la campaña electoral venían sufriendo escraches eran los candidatos de Vox. Desde la pasada semana también el Partido Popular ha sufrido uno de estos boicots. En concreto, en el mitin que pretendía celebrar en Hernani su joven cabeza de lista por Guipúzcoa, Jon Echeverría. El candidato tuvo que cancelarlo al ser atacados los asistentes al acto por una muta de manifestantes violentos que, más allá de sus proclamas 'antifascistas', por su estética y sus insultos, se delataban como herederos de la triste tradición vasca de la 'kale borroka'. Cumbre intimidatoria del fascismo nacionalista de izquierdas. El objetivo de este tipo de agresiones es amedrentar a quienes no piensan como ellos, repartiendo, de paso, carnés de demócratas.

Que dicho escrache no haya encontrado una condena inequívoca por parte de los dirigentes de los partidos que se reivindican como defensores de la libertad nos invita a reflexionar sobre las palabras de Orwell. Y también sobre el papel de algunos medios a la hora de contarlo. Dicho sea en el bien entendido del compromiso ético de los periodistas de describir los hechos con independencia de sus convicciones políticas.