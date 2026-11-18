MADRID 18 Nov. (OTR/PRESS) -

Las recientes elecciones celebradas en Israel brindan la oportunidad a este país de poner punto y aparte a las políticas llevadas a cabo por Benjamín Netanyahu y su Gobierno de ultras religiosos. De ahí la importancia de que el presidente Herzog haya encargado a Gadi Eisenkot que intente formar gobierno.

Y no, Eisenkot no lo tiene fácil, por la resistencia de muchos sectores de la sociedad israelí a que los partidos árabes tengan un peso decisivo en ese posible Ejecutivo.

Eisenkot ha recordado que los ciudadanos árabes son parte de la historia israelí, que representan al 21 por ciento de la población del país y que intentar arrinconarlos es un acto contrario al 'sentido del Estado' que deshonra la Declaración de Independencia. Mensaje dirigido a Netanyahu. Pero, al mismo tiempo, exige a los partidos árabes, de los que sin duda tendrá que depender si quiere gobernar, que acepten que Israel es un Estado judío y que Hamás es un grupo terrorista.

La cuestión es si Netanyahu permitirá que el país se dé una oportunidad a sí mismo y si Gadi Eisenkot tendrá que sacrificar muchas de sus promesas electorales a cambio de gobernar. El resultado de las elecciones deja varias evidencias: Netanyahu ha perdido apoyo ciudadano, pero no tanto como se esperaba, y Gadi Eisenkot no ha obtenido respaldo suficiente para gobernar sin las manos, al menos una, atadas.

Sin olvidar que el prestigio de Israel se ha hecho añicos por la actuación de Netanyahu en Gaza, lo que ha convertido al país en un Estado señalado y denostado por la mayoría de los países democráticos. A esto hay que añadir que el resultado de las elecciones en Estados Unidos puede conllevar a corto plazo un giro en sus relaciones con Israel. El Partido Demócrata, antaño aliado de Israel, ha dejado de serlo y muchos de sus actuales líderes no solo abominan de Netanyahu, lo que es fácil de comprender, sino que no sienten la más mínima simpatía por el Estado judío. Es más, algunos de los ganadores de estas elecciones de medio mandato son claramente antijudíos.Pero más allá de que muchos de los actuales dirigentes políticos del Partido Demócrata estén poniendo coto a sus relaciones con Israel, lo cierto es que los ciudadanos norteamericanos de a pie no le perdonan a Trump que, a cuenta de Netanyahu, haya metido a Estados Unidos en una guerra contra Irán cuyas consecuencias están teniendo un efecto directo y catastrófico en la economía norteamericana.

De manera que Eisenkot, si logra gobernar, tendrá que tener entre sus objetivos prioritarios la recomposición de esas relaciones con el Partido Demócrata, sin perder el apoyo del Partido Republicano, que hoy sufre las consecuencias del Gobierno atrabiliario de Donald Trump. No solo eso: también deberá recuperar para Israel el respeto de la Unión Europea.El propio Gadi Eisenkot ha lamentado públicamente la 'crisis diplomática' que atraviesa Israel.Cualquiera que conozca Israel y, sobre todo, el sentir de sus gentes sabe que la sociedad israelí tiene asumido que la supervivencia de su país recae en ellos mismos, pero que contar con el paraguas de Estados Unidos hace más factible esa supervivencia, y eso hasta ahora les ayudaba a dormir tranquilos.

Se abre, pues, un periodo -que no puede ser demasiado largo- de incertidumbre en Israel, porque hoy no es igual que ayer y el tablero de la política internacional ha saltado por los aires con el resultado de las elecciones norteamericanas.Ahora se trata de ver si no solo Eisenkot y su partido están a la altura de las difíciles circunstancias del momento, sino también si lo sabrán estar el resto de los actores políticos de Israel. Por eso cabe preguntarse si Benjamín Netanyahu será capaz de dar un paso atrás y permitir a su oponente, Gadi Eisenkot, intentar poner en marcha un gobierno con distintas voces, pero capaz de sacar a Israel de su ostracismo actual y que, al tiempo, devuelva la confianza de los propios israelíes en sus instituciones.

Veremos si los líderes israelíes son capaces de asumir que han llegado al final de una página de la historia y que en ese punto y aparte puede encontrarse su futuro o su final.