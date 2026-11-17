MADRID 17 Nov. (OTR/PRESS) -

De golpe y porrazo, pocas horas antes de que se produjese la votación para elegir al nuevo director o directora general de la Organización Internacional del Trabajo, la opinión pública -y me parece que quizá hasta el presidente del Gobierno- se enteró de que la vicepresidenta del Ejecutivo, y creíamos que una de las principales candidatas a ocupar el sillón principal en esta importante agencia de las Naciones Unidas, Yolanda Díaz, se retiraba.

¿No encontró los apoyos mínimos suficientes en otros países ni en las organizaciones internacionales sindicales y patronales, y quiso evitar el ridículo de una votación catastrófica? Esa parece ser la razón fundamental. Ella, sin embargo, se descolgó diciendo algo así como que se retiraba ante el 'declive' de la organización con base en Ginebra. Parece que se enteró un poco tarde de tal declive, ¿no?

Hace algunos días escribí que el previsible fracaso de la huelga general del pasado día 11 significaba el canto del cisne de quien aún hoy sigue siendo ministra de Trabajo, además de vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien esta retirada de última hora le causa indudablemente un gran perjuicio en estos momentos preelectorales. Hoy tengo que escribir que esta súbita huida de una votación internacional en la que, para ganarla, había dedicado importantes recursos del Estado y había comprometido a la diplomacia española, debería apartarla para siempre de la contienda política -lo de la OIT lo es- y confinarla a otros menesteres.

Simplemente, no me parece de recibo que ahora, tras retirarse de la lucha por la dirección general, se empeñase en lograr un puesto secundario en la OIT, sin duda bien remunerado. La política no es, no debería ser, una ocupación consistente en buscar un lugar al sol para el político, aunque tantas veces lo sea.

Sé que faltan escasos días para las elecciones y ya no hay tiempo para una remodelación ministerial que Sánchez debería haber efectuado hace muchos meses, o incluso hace un par de años. Pero la permanencia como 'número tres' teórica del Gobierno de España de quien acaba de sufrir tamaño revolcón precisamente en el ámbito en el que ella es ministra, el laboral, aconsejaría que doña Yolanda no siga ejerciendo sus funciones desde ya, desde el mismo minuto en el que dio la espantada. Es una cuestión de prestigio internacional para nuestro país.

Dirá usted, acaso, que estoy siendo muy severo con quien logró armar el tinglado de Sumar, que ahora ya ni así se denomina. Es que creo que ha llegado el momento de hacer política de otra manera, más seria, menos egoísta, más sincera. Sin abusar del Estado. La mujer que, hace apenas tres años y medio, se proclamaba sin género de dudas la sucesora de Pedro Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno se ha convertido, con sus enormes errores políticos, en un juguete roto, y no está la cosa como para seguir albergando juguetes rotos en una nación que se enfrenta a un cambio incierto y a múltiples cambios que son muy ciertos.

La 'era Yolanda Díaz', insisto, escribía yo no hace mucho, ha terminado. Y lo siento, porque, con lo que se ha demostrado una miopía importante por mi parte, llegué a pensar que acaso no hubiese sido un mal recambio para lo que ahora tenemos. Y para lo que seguramente tendremos, a saber.