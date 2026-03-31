Fermín Bocos.- Los relevos en el Gobierno

MADRID 31 Mar. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez agotará la legislatura. No habrá "super domingo" haciendo coincidir la convocatoria anticipada de elecciones con los comicios autonómicos en Andalucía. Tras la marcha de María Jesús Montero como candidato, el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera parece querer transmitir una idea, por decirlo así, de una continuidad menos politizada. Cuerpo es un tecnócrata y no es militante del PSOE. Tiene una trayectoria profesional alejada de los usos (malos) de confrontación que caracteriza a otros ministros.

Casos, señalados como el de Transportes, Oscar Puente o Félix Bolaños, el tri ministro que, según alguno de los medios sanchistas pudo haber acariciado un ascenso. Una encomienda más. El ascenso de Cuerpo que coincide con un momento geoestratégico especialmente convulso por incierto -con guerra en Irán y el fantasma de la estanflación recorriendo los informes de situación- parece querer alejar el rumbo de la vicepresidencia primera del Gobierno del barro de la política en el que se movía con María Jesús Montero. Por otra parte, dada su trayectoria política en el socialismo valenciano, el nombramiento de Arcadi España en Hacienda invita a pensar que las exigencias de singularidad -financiera y recaudatoria- que plantean desde Cataluña tanto ERC como Junts, y que son imprescindibles para la continuidad de la legislatura, encontraran eco sin necesidad de un traductor del catalán. Que al acto protocolario del relevo en el que estuvieron presentes varios ministros (Bolaños, Marlaska, López, Morant), no asistiera nadie del ala de Sumar aflora las tensiones internas del Gabinete.

Muy llamativa fue la ausencia de Yolanda Díaz, enfrentada con un Carlos Cuerpo al que en cierta ocasión llegó a acusar de ser "mala persona". La vicepresidenta se enteró por los medios del ascenso de Cuerpo. Al hilo del talante y buenas maneras que acreditan las respectivas trayectorias de Cuerpo y España, Pedro Sánchez ha querido enviar un mensaje de moderación. Desde CEOE han saludado con alivio la novedad. Parece que no tanto por el ascenso de Cuerpo como por la marcha de su antecesora en el cargo. El tiempo pondrá a cada uno sen su sitio, pero no hay indicios de posible acortamiento de la legislatura. Sánchez la apurará hasta el final, necesitado como está de seguir al timón cuando se sustancien los procedimientos judiciales que atañen a algunos de sus allegados.