Victoria Lafora.- Pobre Montero

MADRID 28 Mar (OTR/PRESS)

María Jesús alardeaba de ser la mujer con mayor poder en la historia democrática. Su vicepresidencia, al igual que la de Soraya Sáenz de Santamaría o la de María Teresa Fernández de la Vega, manejaba importantes áreas de poder en Moncloa.

Ahora, es una simple candidata a la Junta de Andalucía con escasas posibilidades de volver al mando. Si sigue la estela de su colega, Pilar Alegría, en Aragón, vivirá cómodamente en Sevilla como diputada andaluza y con mucho tiempo libre. A uno de sus sucesores le ha dejado el "marrón" de unos presupuestos sin aprobar.

Los ciudadanos vamos a tener la suerte de contemplar en su escaño, junto a Pedro Sánchez, a un templado en el gesto y el talante Carlos Cuerpo. Sus intervenciones no llevarán ese sesgo partidista y exuberante de su predecesora.

El responsable de Economía ha sido siempre un político dialogante capaz de no romper los lazos con organizaciones a derecha e izquierda y a quien ha denostado Yolanda Díaz, otra política en retirada. En tiempos convulsos, con una guerra en Irán que amenaza llevar la inflación cerca del seis por ciento, es imprescindible el conocimiento y la templanza para manejar las finanzas del Estado.

Su toma de posesión, junto a su colega Arcadi España, fue la demostración de su talante tranquilo y serio y de su apuesta por un proyecto económico no del corto plazo. Recordó también la dimensión social de su empeño para que las mejoras lleguen a los ciudadanos en un contexto de incertidumbre. Recordando a su abuelo, mostró su empeño en que el crecimiento alcance a las nuevas generaciones.

Curiosamente, y a pesar del clima de crispación incesante, la oposición no alzó la voz contra los nuevos nombramientos. Incluso el PNV calificó a Arcadi España como "una persona clave" en la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Seguramente esperan mayor fluidez en los traspasos. También el Govern balear del PP considera que con Carlos Cuerpo les puede "ir mejor". Lo nunca visto en esta legislatura.

Dado que, preservar el crecimiento económico, es la clave para sostener el estado del bienestar en medio de la crisis por el abastecimiento de combustibles, más vale tener al frente a un experto en la materia con muy buenos contactos en la UE. Precisamente la consolidación del mercado europeo es imprescindible con un Trump en la Casa Blanca, empeñado en menospreciar a sus antiguos aliados.

Vienen tiempos difíciles y al frente de los departamentos claves no pueden estar perfiles como los que acompañaron a Sánchez en el Peugeot 407 con el que recuperó el poder. Incluso a María Jesús Montero, que ahora podrá tener más tiempo libre, le venía grande el cargo.