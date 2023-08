Fermín Bocos.- Resistir es vencer

MADRID, 24 Ago. (OTR/PRESS) -

Alberto Núñez Feijóo tiene un mes por delante para preparar un discurso de investidura que, al margen del presumible resultado adverso de la votación a la que será sometido como candidato a la Presidencia del Gobierno, debería ser una pieza oratoria muy solida. Por decirlo así: fundacional. Un discurso con las líneas maestras de lo que será actuación del PP en la oposición.

Núñez Feijóo, como líder del partido vencedor de las elecciones, ha hecho lo correcto al manifestar al Rey su voluntad de presentarse a la investidura pese a saber que la aritmética parlamentaria le es desfavorable. Pedro Sánchez presume ya de ser capaz de renovar sus alianzas con quienes han venido siendo sus socios en la pasada legislatura pero sí Feijóo hubiera renunciado a presentar su candidatura habría desperdiciado una ocasión de oro para presentar ante los españoles cuál sería su programa de gobierno estableciendo con claridad sus líneas de actuación marcando con claridad las diferencias con el proyecto populista de Pedro Sánchez.

Los días 26 y 27 de septiembre sus intervenciones desde la tribuna del Congreso se podrán ver en toda España. Será el momento de explicar las ventajas que tendría para nuestro país la actuación política templada de un hipotético gobierno imbuido de una filosofía de centro derecha, alejado del radicalismo y en ocasiones del sectarismo que hemos padecido los últimos cuatro años en razón de los pactos de Pedro Sánchez con Podemos y demás socios parlamentarios, algunos de ellos enemigos declarados de la Constitución.

Salvo sorpresa -improbable- que podría venir provocada por la abstención de los diputados de Junts y debida, quizás, a exigencias de última hora del prófugo Carles Puigdemont, Núñez Feijóo perderá la votación de investidura porque en nuestro sistema parlamentario no gobierna quien gana las elecciones sino quien consigue formar Gobierno. Pero en la política hay ocasiones en las que quien pierde gana. Nadie sabe lo que pude durar la próxima legislatura pero lo que ya se puede avizorar es que se caracterizará por su inestabilidad. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y controla la mayor parte del poder territorial. No es mal suelo para iniciar una tarea seria de oposición. En ese punto todo va a depender de la fortaleza de ánimo y de la capacidad de Alberto Núñez Feijóo para emprender con determinación su particular travesía del desierto. Otros antes que él supieron hacer frente a la adversidad guiados por la idea de que en la política, no pocas veces, resistir es vencer.