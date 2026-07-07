Fermín Bocos.- Trampa para Feijóo

MADRID 7 Jul. (OTR/PRESS) -

Aconsejaba Napoleón no distraer al enemigo cuando se equivocaba y, seguramente bajo los sofocantes efectos del calor madrileño, las cabezas pensantes de la dirección nacional del PP no han reparado en que, con todo este lío que han montado con la mal llamada "Ley de nietos", a quien están dando oxígeno es a Vox al tiempo que le están regalando un flotador y todo un argumentario- "¡Que vienen los fachas¡" -a Pedro Sánchez- acorralado por un centenar de imputados en diverso grado de cercanía. Incluso familiar. Hasta que se dejó liar por la teoría del "pucherazo" encubierto -él lo llama "ingeniería social"-, Núñez Feijóo convivía con naturalidad con el sistema que permite votar a los españoles residentes fuera de España que, por cierto, solían dejar bien parado al PP en todos los comicios. Tenía lógica que no fuera fuente de preocupación dada su condición de gallego buen conocedor de la larga tradición de contactos con los españoles del exilio político o la diáspora económica de los españoles en Hispanoamérica. "Gallegos" son llamados todos los españoles en Argentina y Manuel Fraga le montaba queimadas a Fidel Castro en Cuba y en Galicia.

Dada la trayectoria de arribista sin escrúpulos del presidente del Gobierno puedo entender que Feijóo desconfíe de la precipitada maniobra de Sánchez con las nacionalizaciones exprés -criticables en algunos de sus extremos porque pueden colapsar servicios. Pero elevar el diagnóstico a denuncia de un posible "pucherazo" parece fuera de juicio racional en boca de quien está al frente de un partido nacional de larga trayectoria y a quien los resultados de los últimos comicios autonómicos y los sondeos sitúan con ventaja en puertas de la carrera para llegar a La Moncloa. Le han tendido una celada política y ha caído en ella. Pero no solo ha sido Sánchez, detrás también está Vox y algunos de sus hilos mediáticos. Abascal cierra pactos con el PP pero su programa mantiene la ensoñación del "sorpasso". Y de ahí lo de la "prioridad nacional", concepto que en términos de exégesis política polisémica permite a sus adversarios señalarles como un partido xenófobo que "pacta con el PP", como acaba de hacer en Andalucía amargándole a Juanma Moreno Bonilla su indiscutible victoria. La impaciencia es mala consejera y en Génova hay mucha gente piafando; pisando poco la calle y a lo que parece demasiado pendientes de algunas tertulias.