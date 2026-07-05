Carmen Tomás.- Sin noticias de las joyas

MADRID 4 Jul. (OTR/PRESS)

Han pasado ya 17 días y seguimos sin conocer esa explicación completa que, según aseguró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, permitiría despejar cualquier duda sobre el origen de las piezas que la UDEF encontró en una caja fuerte del despacho que utilizaba y cuyo alquiler sufragaba el PSOE. Desde entonces, lejos de aclararse el asunto, las versiones sobre la procedencia de unas joyas cuyo valor provisional supera los 1,3 millones de euros se han sucedido entre contradicciones y rectificaciones. Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. De hecho, Hacienda se ha personado como perjudicada en la causa, después de que el juez José Luis Calama ofreciera esa posibilidad. A ello se suma otra información relevante: la Agencia Tributaria abrió una investigación fiscal a Zapatero, a su esposa, a sus hijas y a su presunto testaferro, Julio Martínez, apenas un mes después del auto de imputación dictado por Calama en el denominado caso Plus Ultra.

Todo ello ha sucedido mientras millones de españoles cumplían con una obligación mucho menos voluntaria: preparar y presentar su declaración de la Renta y, en su caso, de Patrimonio. Una campaña que ha vuelto a dejar cifras históricas para las arcas públicas. Los ingresos netos, una vez descontadas las devoluciones, rozan los 10.700 millones de euros, un nuevo máximo. También se ha batido el récord de recaudación en el Impuesto sobre el Patrimonio. Y por si fuera poco, la recaudación tributaria acumulada hasta mayo vuelve a marcar otro dato histórico, acercándose ya al 20% del PIB. Un porcentaje difícil de ignorar en un país donde el salario más frecuente apenas supera los 1.500 euros mensuales, la inflación continúa por encima del 3% y las cotizaciones sociales también registran ingresos récord.

El contraste resulta inevitable. Mientras las familias ven cómo su poder adquisitivo sigue deteriorándose, el Estado continúa incrementando su recaudación a un ritmo insoportable que en buena medida responde, desde hace años, a la decisión política de no adaptar los tramos del IRPF al efecto de la inflación. Esta inacción provoca que miles de contribuyentes paguen más impuestos sin haber ganado realmente más capacidad económica. Una subida fiscal silenciosa, casi invisible para muchos ciudadanos, pero extraordinariamente rentable para Hacienda. Un incremento de ingresos que ha coincidido, además, con los años en que muchos socialistas se han corrompido y están ahora siendo investigados por la Justicia o directamente condenados, sin que la Agencia Tributaria, que vive un momento convulso por la salida de varios altos cargos, haya sido tan diligente como lo es con millones de españoles.