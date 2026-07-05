Victoria Lafora.- Avisos a tener en cuenta

MADRID 4 Jul. (OTR/PRESS)

El PNV lleva semanas avanzando que la legislatura no puede continuar y que sólo unos nuevos presupuestos permitirían una prórroga. El presidente jeltzale, Aitor Esteban, aseguraba hace tres días que su partido ya está trabajando para un posible gobierno PP/Vox en la Moncloa. No quieren que la legislatura acabe con una convocatoria general y municipal el mismo día. Su mayor preocupación es que Bildu les siga quitando alcaldías y ya ha iniciado una campaña contra los abertzales a los que acusa de apropiarse de su legado histórico porque "sus referentes como Txapote, Argala, o el propio Otegui, no resultan muy vistosos".

El último aviso lo ha dado él lehendakari Pradales. Denuncia que Pedro Sánchez no ha cumplido los acuerdos con el País Vasco y le insta a presentar unos presupuestos ya. ¿Por qué esa prisa ahora, cuando hace tres años que no hay cuentas públicas? Pues la razón parece evidente: no van a salir adelante porque Junts, y puede que ellos mismos, no les den sus votos. Eso obligaría a dar por concluida la legislatura y que las elecciones generales fueran a primeros de 2027 y las municipales en mayo.

Los nacionalistas, cuando ven que ya no pueden sacar más del Gobierno de turno, rompen la baraja. Además, no sería la primera vez que el PNV apoya y vota con el PP. El problema ahora es Vox. Igual que Junts, que convivió cómodamente con Aznar cuando este alardeaba de hablar catalán en la intimidad y Pujol controlaba todo el poder político y, otras cosas, en Cataluña.

La rápida firma del pacto en Andalucía (había que ver la cara de Juanma Morena tras aceptar todas las exigencias de Vox) demuestra que Feijóo no llegará solo a la Moncloa.

Los nacionalismos tendrán que cambiar de estrategia para seguir exigiendo traspasos de dinero público y competencias. Pero ya se saben los atajos.

Mientras, la izquierda colapsa. El PSOE se aferra, sin voces críticas, a Pedro Sánchez porque detrás de él solo hay vacío. Sumar ha perdido el rumbo, se van destacados nombres de su dirección y la batalla por la sucesión de Yolanda Díaz se encrespa cada día. Y que decir de Podemos...que ya no existe.

Trump va a aplaudir con las orejas al nuevo Ejecutivo español.