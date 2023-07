Fermín Bocos.- Vitoria incompleta, panorama incierto

MADRID, 25 Jul. (OTR/PRESS) -

"Incierto se presentaba el reinado de Vitiza..." como el panorama político español a partir del resultado de los comicios del domingo. El PP ha ganado las elecciones pero en los términos parlamentarios que se traducen los resultados no garantizan que Alberto Núñez Feijóo pueda formar Gobierno. El problema será la alianza con Vox. Tendrá que negociar en el límite de cuanto durante la campaña electoral se había comprometido a no traspasar. Un pacto que si no le asegura mayoría suficiente para lograr la investidura le cerraría las puertas del PNV.

De ahí, como se desprende, la incertidumbre del momento. Sánchez ha sido derrotado pero el sanchismo podría revivir con el auxilio del polinomio Frankenstein -ERC, Bildu, Junts, la CUP-. El resultado deja un escenario abierto y un desenlace incierto. Las encuestas atisbaron en su mayoría la victoria del PP, pero en parte el PSOE ha resistido y el resultado no ha sido suficiente como para poder asegurar de manera inminente el relevo de inquilino en La Moncloa. En el mejor de los casos la mudanza tendrá que esperar. A Núñez Feijóo los números le dejan poco margen de maniobra y dado que Sánchez durante la campaña aseguró una y otra vez que llegado el caso el PSOE no facilitaría el paso al PP absteniéndose en la investidura, la cosa queda en el aire. A la espera de los contactos exploratorios y con un horizonte en el que no cabe descartar una repetición de las elecciones. Sería el peor de los escenarios porque llevaría la polarización, el enfrentamiento entre derechas-izquierdas a niveles insoportables. Pero a la vista de los resultados no es descartable.

La política es -o debería ser- el arte de no crear más problemas de los que está en manos de los políticos resolver, pero no siempre es así. De hecho como si hubiera tenido una premonición acerca de lo que iba a pasar el 23 J, hace un par de semanas, Felipe González sugirió que para evitar la repetición de los comicios, se debería dejar gobernar a la lista más votada absteniéndose el partido que hubiera quedado en segundo lugar. ¿A cambio de qué? Según el ex presidente, a cambio de nada. Luego, a lo largo de la legislatura ya vendrían los posibles pactos. También Núñez Feijóo le ofreció a Pedro Sánchez un acuerdo similar. Como es sabido, Sánchez lo rechazó probablemente soñando con un escenario como el que nos han dejado las urnas. Conocida su trayectoria y su forma de entender la política no es descartable que en sus cálculos esté alargar la cosa hasta probar suerte otra vez. Tiempo habrá para seguir analizando el resultado de unas elecciones que nos dejan un panorama tan abierto como incierto.