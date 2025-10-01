Fernando Jáuregui.- Dos malas noticias para el Gobierno de Sánchez

MADRID 1 Oct. (OTR/PRESS) -

Era difícil la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el proyectado plan de paz en Gaza: al fin y al cabo, hasta el momento es un triunfo diplomático para Trump, respaldado por una mayoría de países occidentales.

A España, por muy distanciado que esté el Gobierno español de la Administración norteamericana actual, no le quedaba otro remedio que aceptar los términos en los que el presidente estadounidense, tras su 'cumbre' con Netanyahu, desarrolla su plan para acabar con la intolerable situación en Gaza. Sánchez dio la "bienvenida" oficial al plan, que coloca a Trump y a Netanyahu en un primerísimo plano, tragándose probablemente un sapo: en La Moncloa, contra Israel (y contra Trump) se vive mejor.

Lo que ocurre es que los socios del Gobierno, señaladamente Sumar, exigieron el rechazo del plan -también favorablemente acogido por el Partido Popular- porque piensan que "legitima la impunidad" en la que Netanyahu se ha venido produciendo con su cruel actuación en Gaza. En estos momentos, pues, la paradójica situación es que, en esta importante materia, hay más consenso en política exterior entre PSOE y PP que entre el propio PSOE y su coaligado Sumar, que busca desesperadamente un espacio propio.

En el fondo, son dos malas noticias para el ejecutivo de Pedro Sánchez. La primera, porque lo anunciado hasta ahora en Washington supone un cierto triunfo para Trump, que indisimuladamente pretende obtener un premio Nobel de la Paz, nada menos (y lo más curioso es que, dicen quienes de esto entienden, puede lograrlo); Sánchez se ve más solo en su posición 'dura' sobre Oriente Medio. La segunda mala noticia para Sánchez viene de su propio 'socio principal', es decir Sumar. Una vez más, el consenso en política exterior dentro del Gobierno de España se hace imposible, sembrando una buena dosis de confusión en no pocas cancillerías europeas y en el propio Estados Unidos. Un dato más a abonar en la lista de flaquezas de un Gobierno cuya pervivencia, por un conjunto de factores internos y externos, resulta cada día más dudosa.