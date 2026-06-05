Fernando Jáuregui.- Llega en mal momento, Santidad

MADRID 5 Jun. (OTR/PRESS) -

En más de medio siglo como periodista, creo que jamás había visto tanta alteración moral, tanta agitación, semejante crispación, en el país. Los titulares de los periódicos son, tal es la gravedad de lo que cuentan, como disparos contra la lógica, contra los conceptos de ética y de estética en la vida pública. La progresión en paralelo de los 'casos Kitchen', 'mascarillas', 'hidrocarburos', Zapatero' , 'hermanísimo', 'Begoña Gómez' o, sobre todo, 'cloacas del PSOE' resulta difícilmente tolerable para la pervivencia de un Gobierno, así como suena; pero también para la prolongación de un sistema que está carcomido. Y es en este clima de degradación absoluta en el que aterriza este fin de semana en España el hombre a mi juicio más importante del mundo, y no hablo solamente desde un punto de vista espiritual: el Papa León XIV. ¿Sabe Su Santidad en qué terreno, en qué contexto, aterriza?

España, por supuesto un gran país, puede ser calificada de muchas formas, pero no como una nación donde reinan la paz, la concordia y la fraternidad cristiana. La presencia de las dos Españas (al menos) es tan patente que a una perspicacia como la vaticana no le puede pasar desapercibida. Pero, por si acaso, ya se encarga Carles Puigdemont de recordárselo, hablando de la pervivencia en España del 'espíritu de la inquisición', por no facilitar que la ceremonia con el Pontífice en la Sagrada Familia discurra íntegramente en catalán y bajo la presidencia de la senyera.

Pues claro que Pedro Sánchez va a gozar a fondo con la oportunidad de retratarse una y cien veces con Prevost, un hombre con quien al fin y al cabo le une ser enemigo de sus enemigos, es decir, básicamente de Donald Trump. Mi optimismo inveterado me llevaría a pensar en la posibilidad de que el presidente del Gobierno español aprovechase la visita de León XIV para sugerir (al menos sugerir) medidas regeneracionistas de calado, y comprometerse a ponerlas en práctica en fecha determinada: así, los responsables de Interior, con la directora de la Guardia Civil y quizá el propio ministro al frente, no pueden seguir formando parte de este Gobierno. Y el PSOE, suponiendo que el partido aún mantenga una cierta operatividad, tiene, para que su presunta inocencia sea creíble, que querellarse contra todos y cada uno de los personajes que aparecen en la 'trama cloacas' del partido.

Sé que no debe mezclarse una visita del carácter de la de Su Santidad con las cuestiones de baja, bajísima, política que enlodan la vida pública española. Pero pienso a la vez que difícilmente tendrá Pedro Sánchez una ocasión de reivindicarse ante la Historia y ante la ciudadanía como esta: es el momento de mostrar, en el marco paralelo a la visita papal, pero no interfiriendo en ella, que aquí y ahora aún cabe la regeneración moral, económica y social que los españoles anhelamos y merecemos, pero de la que tan lejos estamos.

Ignoro, la verdad, si Sánchez se encuentra en las mejores condiciones para poner en marcha un giro imprescindible: estaré muy atento a cuanto vaya a decir, en presencia o no del Papa, en estos días tan importantes. Espero que no nos defraude... de nuevo. Así que bienvenido, León XIV, bienvenido Prevost. Esta nación, que a veces se comporta de manera algo encanallada, le necesita. Ojalá que nadie, empezando por el mismísimo presidente, desaproveche este momento, tan irrepetible. Confío en que, al menos esta vez, el ejército de asesores monclovitas acierte en sus consejos.

De manera que no sé si el Papa llega en mal momento, porque los ánimos están muy encrespados, o en uno bueno, porque aún podemos mostrar un cierto propósito de la enmienda. Soy de los que piensan, en todo caso, que un país en las circunstancias que vive España no puede mantenerse en el fondo indiferente ante la presencia de quien representa hoy la mayor integridad moral posible en el planeta. El Papa no viene solo a rezar ante cientos de miles de fieles, y entenderlo solamente así sería, creo, un error.