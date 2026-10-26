Fernando Jáuregui.- Que nadie se inquiete; es solo el apocalipsis que viene

MADRID 25 Oct. (OTR/PRESS)

Casi resulta natural la aprensión de los ciudadanos ante lo que pueda venir: los candidatos anuncian el apocalipsis si vence el rival. Pedro Sánchez habla de 'involución', regresar a hace cincuenta años', si gana 'la derecha con la ultraderecha'. Mientras, desde el Partido Popular, por ejemplo, la candidata 'número dos' por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, asegura que "la izquierda no aceptará perder y recurrirá a la violencia". Ambas partes advierten del riesgo del fin de la democracia, nada menos, si 'el otro' se impone en las urnas. Entre unos y otros nos siembran los vientos y, a este paso, recogeremos las tempestades.

El 'muro' entre las Españas se adensa en todos los sentidos: mientras en Barcelona jóvenes violentos saquean los comercios, en Girona la elite de la sociedad catalana se reunía en un banquete de invitados selectos 'para hablar de concordia'. Vemos brotes de violencia en Madrid, en La Coruña, en Menorca, mientras en los cenáculos y mentideros capitalinos las diversas fiestas del tardeo comentan divertidas los últimos exabruptos de los mítines. Y claro, los tractores.

Sí, hay una irresponsabilidad en la conducta de muchos de nuestros representantes y, al tiempo, una responsabilidad de ellos en parte de lo que ocurre, bien sea en las protestas por el desahucio de Maricarmen, en las huelgas de docentes, de estudiantes, de médicos. El miércoles, para animar aún más la precampaña, tendremos una 'tractorada' que parará Madrid, con los agricultores justamente airados por las pésimas condiciones económicas con las que han de pelear. Pero, si he de ser sincero, no estoy seguro de si esta precampaña es el momento más adecuado, verdad Asaja, para meter los tractores en La Cibeles.

Sigamos: y es que, en otro (des)orden de cosas, convocar una huelga general dos días antes del inicio de la campaña electoral más tensa que se recuerda en mucho tiempo es, a mi entender, otro acto de frivolidad política, y conste que no cargo las culpas en unos sindicatos que habían tenido un comportamiento muy discreto* hasta ahora. Ni achaco la mayor responsabilidad de todo lo que está pasando a los coyunturales habitantes de las acampadas en Sol y tantas partes de España. La mayor culpa está en quien levanta barreras, quien desde los atriles de los mítines enciende hogueras de odio -de odio, sí- que van a ser difíciles de apagar.

La gente ve que unos se van de fiesta y los otros incendian contenedores, mientras escucha el tronar de los cañones de los políticos, y me parece que, en su inmensa mayoría, la ciudadanía no entiende qué está pasando aquí. Y en tantas otras ciudades del mundo: París, Marsella, Milán, Oporto* Y así, hasta Tirana, nada menos.

Pienso que, ante unas elecciones tan importantes como las que celebraremos el 29 de noviembre, o las que se celebrarán en Israel este martes en torno al genocida Netanyahu, o en Estados Unidos dentro de nueve días en el 'midterm' con Trump, o en Brasil entre entre Lula y el extremista Bolsonaro, se impone una meditación seria, muy seria.

Por ejemplo: ¿pueden seguir controlando el mundo Netanyahu, 77 años, Trump, 80, Putin, 74 o, si se quiere, Lula, con 80, aunque en este caso la alternativa me parece peor? ¿Nos extraña la rebelión, que ya es planetaria, de unos jóvenes que no se sienten ni representados ni escuchados, aunque cada país tenga sus problemas y España, como es el caso, los suyos específicos? ¿Se puede seguir concibiendo en los programas electorales que el mundo siga tal y como está, mientras los 'zetas', que gobernarán el planeta en una década, estallan? ¿Seguimos tan ricamente con las fiestas, los civets, los canapés, evitando pensar en la revolución que nos viene?

Háganse estas preguntas, ensayen a responderlas y luego súbanse a los atriles de los mítines, tratando de cambiar a mejor el mundo, no de perpetuar esto, donde los jinetes del Apocalipsis parece que van a galopar a placer.