Francisco Muro de Iscar.- ¿Quién enciende la mecha de la violencia?

MADRID 25 Oct. (OTR/PRESS)

Es indiscutible que existen razones para el descontento social y, especialmente entre los jóvenes y es muy complejo transformar en política el hartazgo, dar respuesta a las reivindicaciones legítimas. Lo que estamos viendo en Francia, en Italia, en Bélgica, en Albania y también en España rebasa, sin embargo, la voluntad de los convocantes de unas protestas legítimas porque están siendo rebasados por grupos ultras de extrema violencia que las están convirtiendo en enfrentamientos, odio, destrucción y saqueos inaceptables. Los jóvenes están frustrados por muchas razones, y no sólo ellos, pero también es cierto que en sociedades plurales como la nuestra, sólo el diálogo sincero y real, la búsqueda de acuerdos, de consensos sobre los temas más difíciles es el camino hacia soluciones civilizadas. Cuando la barbarie se extiende, y hay, sin duda, intereses externos en acelerar la crisis en Europa y en España, el odio es un arma de destrucción generalizada.

Tenemos sociedades artificialmente divididas, polarizadas, enfrentadas, partidas por la mitad, que no responden a la realidad porque, como dice Patti Smith, "en el fondo todos queremos lo mismo: que nuestros hijos estén seguros, que el agua y el aire estén limpios, queremos poder alimentarlos y tener libertad para trabajar, pensar, practicar la religión que cada uno quiera". Libertad, trabajo, un salario digno, acceso a la vivienda, buenos servicios públicos. Pero eso no se consigue milagrosamente ni "fabricando" dinero desde el poder. El cuarenta por ciento de los hogares españoles ya viven, o malviven, de pensiones, ayudas o rentas y un 20 por ciento está por debajo del umbral de la pobreza. Pensar que eso se puede solucionar con un voto en unas elecciones, con dar el poder a unos u otros es un grave error.

Pero seguimos encerrados en la intolerancia, en el ruido, en los discursos que hablan de lo que nos separa, cuando sin duda, hay muchas cosas que nos unen, que nos deberían unir. Hay muchos descerebrados en las redes, en las televisiones y en las calles. Pero también hay políticos especializados en encender la mecha, ellos que deberían ser los buscadores de acuerdos y consensos. Una vez encendida, es posible que nadie la pueda apagar. No sólo hay piedras y armas para la violencia. También palabras y gestos. El presidente del Gobierno levantó un muro cuando llegó al poder y sigue instalado detrás de él. Decir que "un Gobierno del Partido Popular con Vox no es alternancia, es retroceder 50 años", no sólo es una mentira sino una negación de la democracia. Cuando gobernaba Aznar, el problema era Aznar. Cuando gobernaba Rajoy, el problema era Rajoy. Cuando gobierna Sánchez el problema es Feijóo. Y si llegan a gobernar el PP y Vox, el problema será, como mantiene Sánchez, que ha vuelto Franco. Se puede, pero no se debe engañar o tratar de hacerlo a todo el mundo todo el tiempo. Ni encender la mecha. Cuando Óscar Puente promete cuatro años de protestas en la calle si ganan PP y Vox, está encendiendo la mecha del odio. Cuando Manuela Bergerot avisa de que "no va a haber paz en las calles de Madrid" si gana la derecha, ya ha encendido la mecha. Cuando un presidente extranjero como Milei llama "impresentable dictador, corrupto y delincuente" al presidente de España y algunos le abrazan, están encendiendo la mecha. La violencia nace de la ausencia de pensamiento y el odio se propaga allí donde la reflexión no existe.

Quien ha gobernado gracias al voto de los herederos de ETA y al de quienes les aplaudían o callaban ante sus crímenes, quien ha sacado de las cárceles a los terroristas asesinos, quien ha amnistiado a los que intentaron dar un golpe de estado, quienes ocupan las más altas instituciones de la nación deberían ser más prudentes y menos soberbios. España no va a volver a ninguna dictadura gobierne quien gobierne. Quienes han colonizado, ignorado y devaluado las instituciones, incluido el Parlamento, deberían tener más cuidado con lo que dicen y no volver a las campañas del miedo. "No basta sólo con buenas políticas: hacen falta instituciones respetadas" ha dicho Timothy Garton, premio Princesa Sofía de Ciencias Sociales, quien ha pedido tres cosas que empiezan por T: respeto a la verdad (truth), confianza (trust) y "tiquitaca", es decir, jugar todos para todos.

"La democracia, ha dicho el Rey Felipe VI, requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre del mejor modo posible los legítimos intereses de todos los ciudadanos". ¿Por qué el Rey está siempre por encima de la soberbia, la mentira, el rencor y la desunión que priman en la vida de los partidos?