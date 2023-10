Fernando Jáuregui.- Peligra el futuro 'internacional' de Sánchez

MADRID, 17 Oct. (OTR/PRESS) -

El terrible conflicto en Oriente Medio está poniendo a prueba la resistencia interna del Gobierno español en funciones ante acontecimientos de gran calibre. Me consta la preocupación en la Unión Europea ante el 'desbarajuste' evidenciado en la propia UE, donde es obvio que Ursula von der Leyen no se entiende con el 'superministro europeo de Exteriores', Josep Borrell, en lo referente a cómo tratar lo que parece ser una auténtica guerra en una zona tan sensible como es la franja de Gaza y la frontera israelí.

Y lo único que le faltaba a la organización europea, dicen fuentes diplomáticas en Madrid, era que el país que ostenta la presidencia este semestre, España, muestre tan a las claras las enormes discrepancias intestinas en esta materia, como ya las mostró en algunos aspectos de la invasión de Ucrania por Rusia y ante la 'cumbre' de la OTAN en Madrid.

Este tema, me advierten estas fuentes diplomáticas, que no parecen nada contentas con el 'espectáculo' dado por el Gobierno con las 'salidas' anti-israelíes de Podemos, va a comprometer un posible futuro de Pedro Sánchez para un 'super puesto' internacional, como podrían ser la presidencia de la Comisión o un alto cargo en las Naciones Unidas, posibilidades que se han barajado desde hace algún tiempo tanto para el caso de que ahora no logre formar Gobierno como en el de que presida una Legislatura de muy corta duración.

En medios de la UE no acaban de entender, me aseguran, que Sánchez haya desdeñado -o quizá peor: que no le hayan invitado a ello- firmar el comunicado occidental, encabezado por los Estados Unidos, con una toma de postura clara de condena al 'terrorismo' de Hamas y advirtiendo, a la vez, contra un posible exceso de Israel castigando al conjunto de los palestinos en Gaza. Tampoco se entiende que el Gobierno y el principal partido de la oposición de España no hayan suscrito un comunicado conjunto sobre tan delicada cuestión, mostrando a las claras que no existe el menor consenso en política exterior entre ambos. "Las cosas relacionadas con la política exterior no son susceptibles de mostrar tomas de posición tan diferentes en el seno de un mismo Gobierno, ni tampoco tanta distancia con la oposición", asegura un diplomático veterano que ha ocupado tres importantes embajadas.

Sin embargo, los mismos medios admiten que, hasta recientemente, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez había avanzado notablemente en un aumento de la influencia española en la política del conjunto de Europa. Ha sido la sucesión de convocatorias electorales, en las que Podemos ha intentado distanciarse de sus colegas en el Consejo de Ministros, y la consiguiente dedicación a las campañas en la carrera a las urnas, lo que ha 'distraído' al Gobierno Sánchez, hoy en funciones aunque asumiendo demasiados frentes, de sus tareas internacionales.

"Se nota el abandono de algunos asuntos importantes, y un Ejecutivo en el estado de ansiedad en el que está el español resiste mal un huracán internacional del tamaño de los atentados de Gaza", señalan.

Y este 'mal paso' tendrá, sin duda, influencia en un hipotético 'futuro profesional internacional' de Sánchez, que, desde luego, ha visto resentida la presidencia española de la UE "y no digamos ya su inoperante presidencia de la Internacional Socialista".

Lo que está ocurriendo en el Gobierno español, con una cierta confusión en el plano exterior y en el interior, tendrá algunas consecuencias, y aparentemente hasta ha venido dificultando la carrera de la vicepresidenta primera del Gobierno hacia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, una cuestión que, no obstante, está 'bien encarrilada', según creen funcionarios cercanos a Nadia Calviño, y que quizá podría resolverse en las próximas horas.