Fernando Jáuregui.- Presidente, y ahora ¿qué?

MADRID 7 Sep. (OTR/PRESS) -

Cuando Alberto Núñez Feijoo y Gabriel Rufián plantean la misma pregunta, casi con las mismas palabras, para que el presidente del Gobierno las responda (o no) en la sesión de control parlamentario de esta semana, es que existe una inquietud muy generalizada en torno a lo interrogado. Y ambos, el líder del PP y líder de la derecha y el portavoz de Esquerra Republicana y aspirante a liderar la izquierda, se interesan por lo mismo, me parece que como usted o como yo: ¿cómo afronta, señor Pedro Sánchez, lo que queda de Legislatura?

Bueno, ya se sabe que se trata de esas preguntas-disparo que se hacen en este tipo de sesiones y que dan origen a vergonzosas sesiones parlamentarias, en las que el presidente jamás da una respuesta concisa ni concreta -a veces ni respuesta es-a las preguntas-trampa, que en realidad son el prólogo para duras descalificaciones de la oposición a la política gubernamental. Lo que ocurre es que no estamos en un momento 'normal', de esos que se solventan con cualquier generalidad chulesca del tipo 'lo que haré es seguir gobernando tan bien como hasta ahora'; la crisis de Estado provocada por Ceuta, y quizá no solo por Ceuta, es muy real, está laminando a un Gobierno que no sabe hacerle frente y coloca a los españoles -mire algunas encuestas recientes-en una situación de pasmo: quo vadis, presidente?

Sánchez goza tratando de disolver nuestras inquietudes sobre el futuro a base de prometer que agotará la Legislatura y, aunque ahora ya no lo dice tanto, a base también de afirmar que se presentará después a las elecciones y que hasta las ganará, con lo que tendríamos Sánchez hasta más allá de 2030, de lejos el gobernante más longevo de Europa y, quitando a Lukashenko, Putin, Xi y el coreano ahora amigo de Trump Kim Jong-un, sería también uno de los que más tiempo permanecería en el poder del mundo mundial. Ahí queda eso.

Nadie se inquiete: es una perspectiva en la que nadie cree, pero son tantas las apuestas dictadas por el sentido común y la lógica que con Sánchez han fallado que ya nadie se atreve a hacer predicciones tajantes. Nada de lo que nos ocurre responde a lo previsible, aunque Sánchez pretende sugerir lo contrario: que lo lógico es que agote esta Legislatura loca y que después, en atención a sus méritos, siga y siga.

Yo diría que cada semana sus posibilidades de eternizarse en la alfombra roja son menores, porque todo se descompone a su alrededor. Este lunes llega a Madrid, para participar en un foro nutrido de empresarios, periodistas y gentes de esas que pueblan los cenáculos y los mentideros, el presidente de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Y dicen que llega con los cuchillos desenfundados: no le gustó precisamente la manera en la que fue tratado por el presidente en la intervención parlamentaria de este el pasado jueves. Y tengo para mí que Vivas, que suele ser persona prudente pero no cobarde, va a lanzar un par de mensajes que van a caer bastante mal en La Moncloa.

En todo caso, el miércoles el líder de la derecha y el aspirante ocupar el hueco cada vez más ostensible que existe en la izquierda le van a preguntar, alto y claro, por sus planes de futuro. Feijoo, con esa indignación creciente que se le nota cuando se dirige a un adversario político al que aborrece y que le aborrece; Rufián, con el desparpajo que le vamos viendo en sus últimas intervenciones parlamentarias, que no dejan de tener su eficacia y que en absoluto son serviles con el poder central. Que no digo yo que Sánchez nos vaya a revelar sus planes, si es que los tiene ya definidos; lo que sí espero es un buen duelo parlamentario, para lo que valga. Ya es algo en este secarral político en el que subsistimos.