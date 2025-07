Fernando Jáuregui.- Presidente, ¿qué tal una crisis de Gobierno para otoño?

MADRID 28 Jul. (OTR/PRESS) -

¿Prepara Pedro Sánchez una remodelación del Consejo de Ministros para el otoño? Si tuviese que apostar, yo diría que sí. Hay, ahora lo veremos, más de diez ministros 'quemados', abrasados, y algo tiene que hacer el presidente para que esa 'agenda social' , que presumiblemente anunciará este lunes que él impulsará a partir de septiembre, sea creíble. Y aún algo más que eso tendrá que hacer para transmitir a la ciudadanía que él pretende una efectiva regeneración de la maltrecha política española. ¿Podemos esperar algún anuncio 'bomba' de Sánchez en la rueda de prensa de final de curso político de este lunes? Algo tendrá que decir, supongo yo, más allá de la exaltación de su propia actividad, que hace, insistirá presumiblemente, que todo vaya tan bien.

No, no creo que vuelva grupas y, contra lo que dijo, anuncie que se someterá a la cuestión de confianza, como le piden, según las encuestas, seis de cada siete españoles. Menos aún, claro, va a dimitir, aunque otro sondeo dominical decía que un 69 por ciento de los ciudadanos piensa que debe abandonar ya La Moncloa. Así que, ya que ni cuestión de confianza, ni elecciones anticipadas, ni congreso extraordinario del PSOE, Sánchez tendrá al menos que entreabrir una rendija a una crisis de Gobierno, qué menos. Que algo cambie para que todo siga más o menos igual.

Si yo pudiese preguntarle en esa rueda de prensa, cosa que presumiblemente no me será permitida, recordaría al presidente que el ministros de Justicia está enfrentado a las organizaciones mayoritarias de jueces y fiscales; la titular de Sanidad, a una parte sustancial del sector; el titular de Exteriores, con la Asociación de Diplomáticos Españoles, para no hablar de Washington, Buenos Aires y Tel Aviv; el de Interior, con la Guardia Civil; el de la Función Pública, con los funcionarios que abominan de su prevista reforma; la vicepresidenta primera está 'peleada' (entiéndaseme) con los Presupuestos; la de Energía, con las energéticas; la de Trabajo, con la patronal -entre otras cosas--; el de Política Territorial, con el cupo catalán, que dice él (el ministro) que no podrá hacerse realidad; el de Transportes, con los trenes; la ministra portavoz, con un sector importante de los medios (y con la verdad). ¿Sigo?

Entonces, señor presidente, ¿va usted a seguir negándose a formar un nuevo Ejecutivo, caras frescas con ideas, ímpetu e ilusión para enfrentarse a las amenazas internas y externas, a los grandes cambios que proliferan sobre nuestras cabezas? Seguro que, así expuestas las cosas, Sánchez no podría decir tajantemente que 'su' Gobierno va bien y que no piensa cambiarlo hasta que en julio de 2027 concluya la Legislatura. Porque, con tantos agujeros en su Gabinete, alguien podría sentirse tentado de pensar que el principal boquete de este mellado equipo es quien lo mantiene en este estado, tratando como sea de prolongar su mandato aún dos años más, al menos.