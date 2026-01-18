Fernando Jáuregui.- ¿Saben Sánchez y Feijóo que en un año cambió (a peor) el mundo?

MADRID 17 Ene (OTR/PRESS)

Obligación del periodista es poner en relación, cuando la hay, unas cosas con otras. Yo no sé si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo son conscientes de que, cuando se entrevisten este lunes, los periódicos estarán hablando del primer aniversario de la llegada de Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato, un aniversario que se cumple este martes. Lo digo porque, si los dos hombres que más responsabilidad tienen sobre la lamentable política española no entienden que el mundo ha cambiado, en mi opinión a bastante peor, en estos doce meses y que, por tanto, hay que aplicar formulas nuevas a todo aquí y ahora, es que no han entendido nada de nada. Y entonces...

Sí, yo también soy pesimista acerca de un entendimiento mínimo, al menos en política exterior, entre el presidente del Gobierno y el del Partido Popular, que también están casi de aniversario: hace diez meses que ni se saludan cuando se cruzan en el Congreso de los Diputados. Pero, ya que van a hablar fundamentalmente de Ucrania, del envío de algunos soldados -la palabra 'tropas' sería demasiado ambiciosa- de pacificación a aquellas tierras maltratadas por el neozarismo, bien podrían extender su conversación a otras cuestiones: como el conflicto muy serio que se está montando entre Europa y los Estados Unidos, que tiene a la OTAN de cómplice, a cuenta de, por ejemplo, Groenlandia. O Irán, o Cuba, o Colombia, que el afán bronco e imperialista trumpiano no se para en fronteras. Un peligro.

Y yo creo que tanto Sánchez como Feijóo comparten esa idea del peligro planetario, que trasciende con mucho a las por otro lado espinosas cuestiones nacionales que los separan. Europa está obviamente aterrorizada, como lo están América Latina (lo de Venezuela es de aurora boreal, ciertamente),Oriente Medio con el devastador Netanyahu, o Asia, donde la alianza China-Rusia es un hecho incontrovertible y preocupantísimo.

¿Pueden dos hombres que se quieren de Estado, como el jefe del Gobierno y el líder de la oposición en la cuarta potencia de la UE, desconocer todo esto? ¿Pueden liquidar su conversación en media hora protocolaria que comenzarán dándose la mano en La Moncloa sin mirarse a los ojos y concluyéndola con unas declaraciones desabridas por ambas partes? ¿Pueden hacerlo, cuando consta que están más de acuerdo entre ellos en un montón de cuestiones que con sus principales aliados, la descompuesta Sumar por un lado y el ascendente Vox por otro?

La responsabilidad de ambos es inmensa, y creo que tenemos derecho a 'nacionalizar' , porque mucho nos afecta, el aniversario de la toma del poder absoluto por parte del hombre del pelo naranja, educación pésima, valores pocos y ademanes brutales. Una encuesta del propio CIS nos dice que solo un 13 por ciento de españoles cree que Trump actuó bien en Venezuela y que un 61 por ciento piensa que ha puesto en peligro la paz mundial. Entonces, ¿de qué se va a hablar en la Moncloa este lunes?

Así las cosas, puede que alguien me acuse de simplificar excesivamente un panorama que 'ellos' han hecho muy complejo, pero ¿no tenemos derecho los ciudadanos a exigir que, ya que una sola persona, ese tipo, ha cambiado el mundo a peor, los dos personajes a los que los españoles reconocemos como nuestros principales representantes cambien esta política del garrotazo por otra de consenso?

Sí, que cambien su actitud, su táctica, su estrategia, sus lenguajes, sus programas, su relación mutua. Al menos, en los grandes temas y como mínimo hasta que entremos oficialmente en campaña electoral general, cuando los golpes mutuos serán, claro, inevitables. Arreglen, por favor, lo que otros van destruyendo. Para eso les pagamos ¿no?