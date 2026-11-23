MADRID 22 Nov. (OTR/PRESS)

Como dice Victoria Camps, alguien cuya autoridad moral es indiscutible, "la democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción no puede haber una auténtica democracia". Y de eso creo que van estas próximas elecciones, de un marco moral que permita acabar con la crisis de confianza en que está inmersa la sociedad española. No creemos en nuestros políticos, la Constitución y las instituciones que sustentan y sostienen el Estado de Derecho han sufrido un enorme desprestigio que las ha puesto bajo mínimos de credibilidad, de lo que son responsables todos los partidos y las organizaciones sociales, pero muy especialmente el Gobierno y las fuerzas políticas que lo han sostenido por interés propio hasta ahora. Muchos de los ataques, y eso agrava el problema, se han realizado desde el Gobierno. Los ciudadanos de uno y otro lado sospechan de la limpieza de todos los procesos políticos y han sido enviados a una permanente confrontación profundamente dañina. El revanchismo, el guerracivilismo y el odio priman sobre el diálogo y los consensos en una ciudadanía que ha demostrado su moderación y su talante.

Por eso es importante que los ciudadanos demos nuestra confianza a quienes pueden gobernar para todos y no para unos pocos. A quienes quieran defender la independencia de las instituciones y su fortaleza y rechacen con hechos la colonización de estas entidades y de las empresas públicas y privadas. A quienes sean capaces de gobernar para todos y no para unos pocos. A quienes se comprometan a no mentir a los ciudadanos y a ser controlados por la oposición en la imprescindible rendición de cuentas. A aquellos que pongan al frente de las responsabilidades políticas y técnicas a profesionales cono conocimiento de su sector y no a políticos leales al partido. Necesitamos elegir a buenos gestores para que el país funcione y no políticos con sueldos millonarios que no han tenido ni tienen otra profesión que hacer lo que el partido ordene. A quienes miren al futuro en lugar de mirar al pasado. Precisamos con urgencia políticos capaces de buscar acuerdos y consensos en los temas fundamentales para la buena marcha del país desde la sanidad a la justicia, desde la educación a las pensiones, desde las infraestructuras hasta la fiscalidad, sin excluir del diálogo a nadie, pero con una mayoría suficiente para no tener que pagar un alto precio cada día. Necesitamos políticos que no estén la bronca prefabricada sino decididos a tender la mano a quienes quieran construir juntos una sociedad justa.

Personalmente desconfío de los políticos que mienten. De los que para que gane su partidos están dispuestos a admitir lo que sea, desde los peores personalismos a los pactos con los herederos de ETA o con quienes intentaron dar un golpe de Estado y luego fueron amnistiados. De los que ceden al chantaje y luego son vejados e insultados por los chantajistas y se callan. De los que están dispuestos a mirar para otro lado haga lo que haga su partido, sea corrupción o sea amoralidad. De los que rechazan lo que ha hecho este Gobierno, pero van a volver a votarlo. De los que se gastan el dinero de los impuestos, pagados por todos los ciudadanos, para asegurarse el voto de los más débiles. De los que siempre están en la frontera de la legalidad si eso les beneficia. De los que quieren "salvar los muebles" aunque sea a costa de destruir la esencia de su partido. De los que no se iban a ir de Vallecas y ahora son multipropietarios con chalé de lujo. De quienes venían del barrio y ahora tienen un fondo de armario que ni Penélope Cruz. De los que incitan al odio y al enfrentamiento entre españoles. De los que quieren acabar con problemas graves con soluciones simples. De los que no tienen más profesión que la política. Y éstos, unos más que otros, están en un lado y en el contrario.

Hay que saber lo que nos jugamos en estas elecciones y votar en conciencia a aquellos en quienes se pueda confiar para mejorar el rumbo de nuestro país. No hay que equivocarse. Como decía William Faulkner, "se puede confiar en las malas personas: no cambian jamás".