MADRID 21 Nov. (OTR/PRESS)

Los docentes de la Comunidad de Madrid, que llevan un mes en huelga sin que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo Carbajo, haya tenido a bien recibirlos, pueden ser ahora denunciados por compañeros o la dirección del centro si llevan en la camiseta verde el lema: "Educación pública de todos para todos".

Ayuso, con la incontinencia verbal de la que hace gala, ya les había llamado "garrapatas" y no contenta con eso ha decidido que los inspectores educativos vigilen los centros para evitar lo que considera adoctrinamiento. Que no es otra cosa que la reivindicación constitucional de la enseñanza pública.

Los docentes, a los que ahora se quiere mandar callar, no reclaman una revolución bolivariana. Piden cosas tan simples como bajar las ratios por clase, más especialistas en atención a la diversidad, cortar la segregación económica de los alumnos entre la pública y la concertada y subidas de los salarios. ¿A cuál de estas reclamaciones tendrá miedo la consejera para negarse a recibirlos?

Este viernes miles de profesores, con la boca sellada con esparadrapo volvieron a manifestarse delante de la sede de la consejería. Los representantes sindicales defendieron que instar a denunciar al compañero tiene connotaciones de otros tiempos oscuros.

Pero, esa rememoración del franquismo seguro que no ofende a Ayuso ni a Zarzalejo, más bien lo contrario. Ambas saben perfectamente que el gasto por habitante en educación está por debajo de la media estatal y también en porcentaje del PIB.

Por poner ejemplos concretos, en porcentaje de PIB, gasta más Andalucía o el País Vasco que, incluso, duplica la inversión de Madrid. Por no hablar del peso de la educación concertada, la "niña mimada" del Gobierno de la Puerta del Sol. La conclusión es bastante demoledora: la capital se sitúa entre las regiones que menos gasta por habitante en servicios públicos esenciales y políticas sociales. ¿Como no van a manifestarse docentes y sanitarios?

Y lo más sangrante es que Madrid lidera el PIB per capita en España con casi un 37% por encima de la media nacional y sin embargo es de que menos gasta en servicios sociales.

Pese a todos estos datos, a los trabajadores públicos se les sigue faltando al respeto, no se escuchan sus reivindicaciones y se insta a delatarlos.

¡Hagan el favor, Ayuso y compañía, en solucionar un problema que nos atañe a todos!