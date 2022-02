Francisco Muro de Iscar.- Memes y memeces

MADRID, 10 Feb. (OTR/PRESS) -

Es tiempo de memes. La IB (inteligencia burlesca) de muchos proporciona momentos inolvidables. Pero, casi nunca hace falta inventar nada. La política produce grandes momentos a diario. No voy a hablar del disputado (y errado) voto del señor Casero. Ahí están las fotos del presidente Sánchez en su despacho arreglando por teléfono la crisis de Ucrania, con la cartera de presidente encima de la mesa, para que no haya dudas de que ejerce, y la foto de la reunión de Macron y Putin, para lo mismo, en una mesa inmensa de casi veinte metros que los separaba tanto como sus ideas y sus intenciones. Es verdad que, después de ambas fotos, el problema no ha ido a más, por lo que hay que felicitarse.

España es carne de meme, y de superficialidad, y hasta hay listos que se hacen de oro convirtiendo los memes en negocios de éxito. Temporales, seguramente, pero rentables. Como lo están siendo las vacunas para los laboratorios, las restricciones para los bancos -cuyo negocio iba muy mal, pero ha vuelto a los superbeneficios- o para las empresas de energía, con bonus y dividendos escandalosos gracias a la factura de la electricidad que el presidente Sánchez se comprometió -otro meme- a rebajar a cotas de 2018. La memoria es frágil.

Que proliferen los memes no está mal porque necesitamos el divertimento. Pero lo que proliferan son las memeces, quizás la precuela de los memes. Su crecimiento es paralelo al de la inflación. No me refiero a las que se gritan en tantos programas de televisión, sino a los que dicen o escriben políticos, escritores e intelectuales varios, además de muchos actores Más o menos famosos. La superficialidad no es un problema social y de este tiempo, es esencial al hombre. Pero ahora, a los superficiales les hacen la ola.

En campaña electoral, un político dice que "tenemos que soportar que haya gente que entre en las casas a violar ancianas y los culpables son los políticos que hacen leyes blandas". Para un actor de conocida familia de actores, el problema es otro: "tras el auge de la extrema derecha hay gente asustada. El miedo suspende el raciocinio y la inteligencia". Una escritora se refiere al viaje de Yolanda Díaz al Vaticano (que un periódico tituló con otra memez, "Díaz proyecta su liderazgo con una reunión mañana con el Papa") y escribe: "invadimos territorios habitualmente ocupados por una derecha meapilas y nos vamos a ver al Papa de Roma. La derecha lleva robando palabras - ¿democracia? - e iconografía hace tiempo para revestirse de una modernidad imposible". Y en esa crítica a la derecha y al Papa, otra política cuenta lo que ella le diría "al ciudadano Bergoglio, en tanto jefe de una organización privada de creyentes...". Miedo me da.

Ayuso es carne diaria de memes y de memeces, muchas de ellas en el mismo periódico y casi siempre también por mujeres. Hay quien escribe que "Ayuso no ha inventado Madrid, "pero ha tenido el instinto de cabalgarlo (el subrayado es mío) con un markerting certero". Y otra añade que "el de Ayuso es un liberalismo cruel, afín a un optimismo irresponsable". Hay ministras que dicen que "la riqueza está en manos de hombres blancos y heterosexuales" y escritoras que nos aclaran que "antes de la pandemia hablábamos del grumo conflictivo entre seguridad y libertad" y ahora "el grumo conflictivo es libertad y cuidados". Hay políticos de la transición que afirman que "no es cierto que el rey Juan Carlos trajera la democracia a España". Y es triste que un premio a una gran actriz veterana y menos reconocida de lo que se merece se convierta en viral porque ella agradece el premio diciendo que "lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente", lo buena que es la masturbación a cualquier edad y cómo ayuda el "satisfetson". ¡País!