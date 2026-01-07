Julia Navarro.- Decepción

MADRID 7 Ene. (OTR/PRESS) -

No, no voy a sumarme a ese ejercicio de lamentos por la detención del sátrapa venezolano Nicolás Maduro, por más que el método empleado por Donald Trump es más que cuestionable desde el Derecho Internacional.

En mi opinión, lo relevante es que Estados Unidos está pactando con el Gobierno de Maduro, a través de la temida Delcy Rodríguez y sus cuates, que vienen formando parte de los dirigentes que implantaron la dictadura feroz que sufre Venezuela. Por tanto ,es mas que probable que para los venezolanos todo vaya a seguir igual.

Si Trump hubiese abierto la puerta a las fuerzas políticas democráticas encarnadas por Edmundo López, ganador de las últimas elecciones y Maria Corina Machado recién elegida Premio Nobel de la Paz, al menos habría compensado lo cuestionable de la acción militar. Pero no solo no lo ha hecho, sino que ha despreciado públicamente a María Corina Machado y ha dejado a la oposición democrática a los pies de los caballos, es decir al albur del nuevo gobierno chavista, madurista o como se le quiera llamar.

Igualmente resultó decepcionante que durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el Presidente de Estados Unidos no pronunciara ni una sola vez las palabras "democracia y libertad" y si se le llenara la boca reclamando el petróleo de Venezuela. Y lo peor es que en estos días tampoco ha exigido la liberación de los presos políticos, la disolución de las bandas paramilitares, e insisto: el traspaso del Poder a Edmundo López ,vencedor de las últimas elecciones.

Así que llegados a este punto no puede más que cundir la desesperanza y la rabia , y no solo entre esos ocho millones de exiliados venezolanos , sino entre quienes a duras penas sobreviven en el régimen tiránico instaurado por Chavez y perfeccionado en su crueldad por Maduro, Delcy Rodríguez ,su hermano Jorge, amén de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etc, etc. Personajes siniestros, sin escrúpulos y corruptos que han venido saqueando Venezuela y que han sido elegidos por la Administración Trump para que sigan gobernando el país. Y no, no se les cae la cara de vergüenza.

En cuanto a las reacciones internacionales, más allá de las pataletas de los partidos y grupúsculos de ultra izquierda, que han venido apoyando el régimen dictatorial de Maduro, lo realmente imperdonable de lo sucedido es que la acción llevada a cabo por Estados Unidos haya tenido como único objetivo el petróleo y no poner punto final a una dictadura feroz como la de Maduro, Delcy Rodríguez y compañía. Y si bien la condena de la Comunidad Internacional es unanime por el método utilizado por Trump para llevarse a Nicolás Maduro, lo preocupante es que ha quedado claro que Estados Unidos está dispuesto a tener las manos metidas en su patio trasero, léase la América Hispana, al igual que para Putin es esencial tenerlas en Ucrania o para China en Taiwan.

Para las potencias sus "patios traseros" son irrenunciables y ,por tanto, se saltan a la torera la soberanía de los países que los conforman, independientemente de su régimen político.

Después de haber "asaltado" Venezuela para llevarse a Maduro, poco puede reprochar Trump a su homólogo Putin o a Xi Jimping.

Es difícil encontrar una respuesta a la pregunta ¿y ahora qué?. Con Trump nunca se sabe, pero lo que sí sabemos es que el sufrimiento, el exilio y la dictadura seguirán formando parte de la realidad cotidiana de los venezolanos.