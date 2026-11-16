Francisco Muro de Iscar.- Lo van a tener muy difícil

MADRID 16 Nov. (OTR/PRESS) -

Hoy por hoy no me juego una cena con nadie sobre quién ganará las elecciones del 29N y quién podrá formar gobierno a pesar de lo que dicen todas las encuestas menos la del CIS de Tezanos. A la campaña le quedan muchos días y, tal vez, alguna sorpresa. No está siendo limpia. Los Consejos de Ministros no son de transición sino que bordean la legitimidad y, sobre todo, el juego limpio. Si el PSOE pierde, dejará unos regalos envenenados al futuro Gobierno. Los medios de comunicación públicos están haciendo también juego sucio no solo en los contenidos. Es absolutamente diferencial el trato que reciben los que gobiernan y los que aspiran a ello. En 39 días, desde el anuncio del adelanto electoral, sólo en RTVE y Radio Nacional se han hecho 126 entrevistas al Gobierno ya la izquierda y 5 al PP y a Vox. Hay una disciplina en todos los programas perfectamente elaborada. La batalla no se juega ya en los mítines ni hay caravanas de periodistas siguiendo a cada partido. Los medios tradicionales han perdido peso. La batalla se está dando sobre todo en redes sociales y con influencers. Desde los medios afines al Gobierno se señala "el salvajismo del PP en las redes sociales". Los demás deben ser hermanitas de la caridad. Los jueces han decidido seguir su tarea contra la corrupción. No descarto, repito, alguna sorpresa y los oponentes de Sánchez deberían estar preparados por si el presidente, además de "regalar" dinero y beneficios a muchos colectivos, saca algún conejo de la chistera en estos días. Es su especialidad.

Si se produce el vuelco que predicen las encuestas y PP y Vox tienen mayoría suficiente para gobernar, no sólo van a tener que preocuparse de las calles con unos sindicatos que resucitarán de su sueño pagado, sino con muchas cosas. La primera, abrir la caja fuerte de La Moncloa donde previsiblemente no se encontrarán joyas como en la de Zapatero en su despacho del PSOE, pero sí puede haber muchas sorpresas. Cuando Calvo Sotelo accedió a la presidencia del Gobierno, pidió abrir la caja fuerte del despacho del presidente esperando encontrar allí los secretos de Estado más importantes. Cuando abrieron la caja, sólo había un papel que contenía la clave para abrirla. Ya veremos lo que contiene la de Sánchez.

Una vez que el nuevo Gobierno tome posesión lo primero será descubrir qué dinero queda en caja, si es que, tras los últimos Consejos de Ministros queda algo. Y las facturas pendientes de pago en todos los Ministerios. Una imprescindible auditoría profunda y completa de la gestión de la Administración y del uso de los Fondos Europeos puede tardar muchos meses y debería ser hecha por una institución fiable e independiente. Y debería haber un compromiso firme de exigir las responsabilidades políticas y penales que resulten de ella. Pero el Gobierno no puede esperar a tener los resultados. Tendrá que tomar medidas importantes y urgentes, a ciegas, y elaborar con urgencia unos Presupuestos del Estado que tendrán que tomar como referencia los de 2023 porque no ha habido más y los gastos entre 2024 y 2026 tampoco han podido ser controlados.

A eso hay que sumar los retos económicos: vivienda, coste de la vida disparado, pensiones, productividad y absentismo, inversión y mantenimiento en infraestructuras, fiscalidad, deuda y déficit, innovación, energía (coste, renovables, nuclear, redes), empleo y paro, relevos y profesionalización en las empresas públicas, presencia del Estado en empresas privadas, que la economía siga creciendo, etc. Los retos políticos: devolver al Congreso y al Senado su papel constitucional, derogar o cambiar leyes que han quedado obsoletas o han demostrado su inutilidad o su sectarismo, pactos no sólo con Vox, reformar, si hubiera una mayoría suficiente, la Constitución y la ley electoral, una política seria sobre inmigración, seguridad (con Ceuta y Melilla como asuntos prioritarios y la consideración de policía y guardia civil como profesión de riesgo), una política exterior reconocible (ahora no existe, la relación con Marruecos debe cambiar, recuperar el lugar que nos corresponde en Europa donde hemos pasado a ser residuales), reformas consensuadas de la educación y de la justicia... La lista es interminable. Y quedan los retos judiciales y algunos otros colaterales como la garantía de la independencia judicial y la neutralidad política del Tribunal Constitucional.

Lo van a tener muy difícil. No se puede meter miedo por un posible gobierno del PP con Vox si antes no se ha tenido reparo a un Gobierno con la extrema izquierda, los herederos de ETA y con los independentistas, que ha levantado muros, que ha gobernado sin Presupuestos, que ha abusado de métodos fraudulentos como los decretos ley y que ha ridiculizado al Parlamento. Necesitamos un Gobierno que gestione, que gobierne para todos, que sea transparente, que asuma responsabilidades y que consiga que el país funcione. Y lo vamos a decidir los ciudadanos, no los políticos, no los partidos.